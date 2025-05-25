Третий этап обмена 1000 на 1000: эксклюзивный фоторепортаж 24 Канала

25 мая состоялся третий этап обмена пленными 1000 на 1000. Дома встречают еще 303 защитников.

Мы видим щемящие мгновения воссоединения семей после долгой разлуки. Смотрите уникальные мгновения по обмену на 24 Канале.

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Как встречали украинских защитников на третьем этапе обмена 1000 на 1000

25 мая состоялся третий и заключительный этап большого обмена пленными 1000 на 1000. Домой вернулись еще 303 защитника.

Это военные Вооруженных Сил Украины, в частности Военно-морских сил, Воздушных Сил, Десантно-штурмовых войск, Сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины и Государственной специальной службы транспорта.



Военного, вернувшегося из плена, встречает семья / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

В Координационном штабе уточнили, что все 303 освобожденные защитники – мужчины, представители рядового и сержантского состава.



Вернулись представители рядового и сержантского состава / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Они обороняли Украину на Донецком и Луганском направлениях, в Запорожье и Харьковской области, в Херсонской, Сумской и Черниговской областях. Среди них – 70 защитников Мариуполя.



Обменяны защитники воевали на разных направлениях / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Во время телефонного разговора с матерью один защитник Украины узнал о смерти близкого друга и побратима. Женщина вспомнила, что видела сына по видео, где он питается в столовой. Мужчина объяснил, как эти кадры являются постановлением. Россияне специально заставляли пленных участвовать в съемках видео, где они якобы хорошо питаются.



Многие защитники сильно похудели за время плена / Фото Валентины Полищук / 24 Канал

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец поделился щемящим видео, где освобожденные из плена защитники впервые за 3 года пробуют шоколад.

Как состоялся обмен пленными 25 мая: фото Валентины Полищук для 24 Канала

Отметим, Координационный штаб уже работает над организацией нового обмена пленными. Об этом заявил заместитель председателя Коордштаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

"С начала полномасштабного вторжения российских оккупантов домой вернули уже 5 757 граждан Украины, иностранцев, мужчин и женщин, защитников и гражданских", – отметил он.