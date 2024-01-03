"Горький привкус": азовец "Калина" о том, что в последнем обмене не было ни одного бойца полка
Источник:Святослав Паламар
Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар прокомментировал возвращение украинских военных домой.
Украина 3 января вернула из российского плена более 200 украинских воинов и гражданских людей Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры. Среди них есть военные, которые воевали на разных направлениях.
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"Калина" отреагировал на обмен пленными
Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что Украина смогла вернуть 230 украинских и гражданских воинов. Впрочем, ни одного защитника "Азова" обменять не удалось.
Командир "азовцев" Святослав Паламарь после новостей об обмене опубликовал сообщение в фейсбуке. В нем военный косвенно намекнул, что рад возвращению стольких защитников, но в то же время чувствует "горький привкус", ведь среди них нет собратьев из его полка.
Очень хотелось пить. Жажда не дает спать, будит по ночам. Ходишь по комнате. Наконец-то баночка "Швепса". Выпиваешь залпом. Становится легче. Но беспокоит горький привкус после тех глотков,
– написал Паламарь на своей странице в фейсбуке.
Это первый обмен пленными с августа 2023 года. Координационный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за активное участие в реализации этого обмена.
Что известно об освобождении "Калины" из российского плена
- 21 сентября 2022 года в рамках обмена пленными было освобождено командир полка "Азов" Денис "Редис" Прокопенко, его заместитель Святослав "Калина" Паламар и командир 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Сергей "Волина" Волынский. Святослав Паламар, как и все командиры, поблагодарил всех тех, кто прямо сейчас выполняет боевые задания и защищает наше государство. Тогда сообщили, что командиры будут находиться на территории Турции. Таков был результат договоренностей с турецкой стороной.
- Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламарь в марте 2023 года посвятил собратьям трогательное стихотворение. Он напоминал, что нужно вернуть домой всех пленных.
- В июле 2023 года в Украину вернулись командиры, управлявших обороной "Мариуполя". После 4 месяцев плена они более 300 дней находились в Турции, откуда и вернулись домой. Заместитель Дениса Прокопенко поблагодарил президента, его команду и всех причастных за то, что им удалось "найти ключик и отпереть кандалы" и вернуть командиров в Украину. Калина заверил, что дальше он и его собратья будут продолжать свою работу, ведь они военные и давали присягу.