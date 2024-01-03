"Горький привкус": азовец "Калина" о том, что в последнем обмене не было ни одного бойца полка

Украина провела самый масштабный обмен пленными с начала полномасштабной войны. Заместитель командира "Азова" Святослав "Калина" Паламар прокомментировал возвращение украинских военных домой.

Украина 3 января вернула из российского плена более 200 украинских воинов и гражданских людей Владимир Зеленский заявил, что это солдаты, сержанты, офицеры. Среди них есть военные, которые воевали на разных направлениях.

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"Калина" отреагировал на обмен пленными

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец уточнил, что Украина смогла вернуть 230 украинских и гражданских воинов. Впрочем, ни одного защитника "Азова" обменять не удалось.

Командир "азовцев" Святослав Паламарь после новостей об обмене опубликовал сообщение в фейсбуке. В нем военный косвенно намекнул, что рад возвращению стольких защитников, но в то же время чувствует "горький привкус", ведь среди них нет собратьев из его полка.

Очень хотелось пить. Жажда не дает спать, будит по ночам. Ходишь по комнате. Наконец-то баночка "Швепса". Выпиваешь залпом. Становится легче. Но беспокоит горький привкус после тех глотков,

– написал Паламарь на своей странице в фейсбуке.

Это первый обмен пленными с августа 2023 года. Координационный штаб поблагодарил Объединенные Арабские Эмираты за активное участие в реализации этого обмена.

Что известно об освобождении "Калины" из российского плена