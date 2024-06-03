"С ними обращались крайне позорно": в ГПСУ рассказали о состоянии освобожденных из плена пограничников
31 мая после длительного перерыва состоялся очередной обмен пленными. Домой вернулись более 70 защитников, среди них семь пограничников.
В каком состоянии находятся освобожденные из плена бойцы пограничной службы, рассказал в эфире телемарафона спикер ГПСУ Андрей Демченко, передает 24 Канал.
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Истощение и болезни
По словам Демченко, двое освобожденных военных служили в Донецком пограничном отряде и стояли на обороне "Азовстали". В плен они попали в конце мая 2022 года, следовательно, в российских тюрьмах пробыли два года.
Другие пятеро освобожденных пограничников попали в плен с первого дня полномасштабного вторжения. Они защищали остров Змеиный.
Ребята очень истощены. Усталость, само истощение, проблемы с желудком. Это и астенический синдром. Это проблемы со спиной,
– рассказал представитель ГПСУ о состоянии собратьев.
По словам спасенных пограничников, отношение к ним со стороны оккупантов было "крайне позорным".
Демченко отметил, что несмотря на пережитые нечеловеческие страдания, защитники имеют приподнятое настроение, потому что таки вернулись на родную землю. Сейчас они находятся в медицинских учреждениях, где проходят обследование. В дальнейшем на защитников ждет, как лечение, так и реабилитация. "Это продлится столько времени, сколько нужно для полноценного восстановления ребят", – добавил спикер ГПСУ.
Обмен пленными 31 мая: что известно
- В результате обмена пленными в Украину вернулось 71 военный и 4 гражданских. 70 мужчин и 5 женщин.
- По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
- Из плена освободили 37 представителей ВСУ среди которых 13 бойцов Военно-Морских Сил, а также 2 представителя Воздушных сил, 21 военнослужащего Нацгвардии, 7 пограничников, 6 тероборонцев, 4 гражданских украинок.
- 19 защитников обороняли остров Змеиный, 14 военнослужащих охраняли Чернобыльскую АЭС, 10 военных стояли на защите Мариуполя.
- Среди освобожденных – 24-летняя полицейская Марьяна Чечелюк. Девушка вместе с любимым – бойцом "Азова" – и 15-летней сестренкой Алиной находились на "Азовстали". Марьяну пленили во время эвакуации гражданских, когда узнали о ее профессии. С фильтрационного лагеря девушку направили в Донецкое СИЗО и два месяца держали в одиночной камере, а оттуда – в Оленевской колонии, затем – в тюрьме в Мариуполе, а затем – в российском Таганроге.
- 52-й обмен с начала полномасштабного вторжения состоялся при содействии Объединенных Арабских Эмиратов.