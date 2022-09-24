Папа погиб на фронте: сестренки из Мариуполя дождались маму из русского плена

Вечером 21 сентября прошел обмен пленными. Украине тогда удалось вернуть более 200 украинцев из российского плена, а с ними – и маму сестер из Мариуполя.

Совсем юные девушки, как и тысячи украинцев, испытали ужас войны из-за неспровоцированной агрессии россии. Как и тысячи украинцев, они были вынуждены покинуть родительский дом.

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Отец сестер погиб, мать – оказалась в плену

Отец Кристины и Влады был военным и отдал жизнь за Украину. Их мать, тоже военная, была среди защитников "Азовстали" и попала в плен несколько месяцев назад.

Поэтому сестрам, оказавшимся один на один с войной, пришлось без родителей продолжать жить и каждый день с нетерпением ждать возвращения мамы.

Они устояли. Выдержали. И – дождались самого счастливого дня! Позавчера из плена вместе с 215 другими защитниками была освобождена мама,

– сообщила Ирина Верещук.



Ирина Верещук и сестры Кристина и Влада / Фото Минреинтеграции

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