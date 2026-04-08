В Украине впервые появится специальный посол по вопросам военнопленных

В Министерстве иностранных дел Украины появилась новая должность – специальный посол по вопросам военнопленных. Он будет координировать обмены и возвращение украинцев из российского плена.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает ТСН.

Какие задачи у нового специального посла?

Георгий Тихий заявил, что государственный секретарь МИД Украины вскоре представит посла по особым поручениям департамента международного права и международно-правового противодействия агрессии, или специального посла по вопросам военнопленных. Произойдет это на встрече в Дипломатической академии Министерства.

В полномочия будут входить координация именно этих вопросов в рамках Министерства: военнопленных, обращения с военнопленными, обменов, возвращения наших людей,

– пояснил Тихий.

В то же время в МИД не уточнили, кто именно будет занимать новую должность.

Представитель ведомства добавил, что цель мероприятия – обсуждение международно-правовых механизмов воздействия на Россию, чтобы предотвратить пытки и бесчеловечное отношение в российском плену. Также участники стремятся представить официальную позицию Украины на международных площадках.

Участие во встрече примут представители общественных организаций и координаторы семей тех, кто пропал без вести или находится в плену.

