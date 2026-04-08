Укр Рус
8 апреля, 16:30
2

В Украине впервые появится специальный посол по вопросам военнопленных

Дария Черныш
Основные тезисы
  • В Украине создана должность специального посла по вопросам военнопленных, который будет координировать обмены и возвращение украинцев.
  • МИД вместе с общественными организациями обсудят международно-правовые механизмы воздействия на Россию для предотвращения пыток в российском плену.

В Министерстве иностранных дел Украины появилась новая должность – специальный посол по вопросам военнопленных. Он будет координировать обмены и возвращение украинцев из российского плена.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга, передает ТСН.

Смотрите также 1193 дня плена: щемящие истории возвращения военнопленных и семей пропавших без вести

Какие задачи у нового специального посла?

Георгий Тихий заявил, что государственный секретарь МИД Украины вскоре представит посла по особым поручениям департамента международного права и международно-правового противодействия агрессии, или специального посла по вопросам военнопленных. Произойдет это на встрече в Дипломатической академии Министерства.

В полномочия будут входить координация именно этих вопросов в рамках Министерства: военнопленных, обращения с военнопленными, обменов, возвращения наших людей,
– пояснил Тихий.

В то же время в МИД не уточнили, кто именно будет занимать новую должность.

Представитель ведомства добавил, что цель мероприятия – обсуждение международно-правовых механизмов воздействия на Россию, чтобы предотвратить пытки и бесчеловечное отношение в российском плену. Также участники стремятся представить официальную позицию Украины на международных площадках.

Участие во встрече примут представители общественных организаций и координаторы семей тех, кто пропал без вести или находится в плену.

Последние заявления об обменах пленными

  • В Главном управлении разведки сообщили, что за 4 года полномасштабной войны было проведено более 70 обменов пленными. Сейчас из российской неволи Украина вернула 8 669 как военнопленных, так и гражданских.

  • Недавний такой обмен состоялся 5 марта 2026 года. Он стал результатом трехсторонних переговоров в Женеве. В первый этап в Украину вернулись 200 военнопленных. Некоторых из них оккупанты держали почти 4 года.