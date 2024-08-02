Личная позиция Путина: почему Россия была заинтересована в обмене пленными с США

Между Россией, США и Германией состоялся крупнейший со времен холодной войны обмен пленными. Россия вернула 10 своих граждан, среди которых шпионы и убийца, а странам Запада отдали 16 незаконно заключенных людей.

Такие обмены являются неслучайными, к ним готовятся на протяжении многих месяцев. Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что был привлечен ряд ведомств из разных стран.

К теме Байден и Харрис встретили освобожденных после обмена американцев: трогательные кадры

Почему для России важен обмен

Для того чтобы провести обмен, работали разведки США, Германии, Польши, Словении. Также были привлечены ряд посредников. Сам обмен состоялся в Турции, которая является членом НАТО, но также имеет налаженные контакты с российской стороной.

Такое большое количество людей обменяли впервые со времен холодной войны. Ранее говорилось только об одном – двух гражданах. Стоит отметить, что каждое лицо для обмена обсуждают отдельно и очень подробно.

Россия сделала акцент на возвращение своих разведчиков или их агентуры. В списке 10 человек и все они разведчики, диверсанты, или те, кто убивал политических деятелей.

Это была личная позиция Путина, чтобы вернуть Вадима Красникова и так показать, что он своих не бросает. Относительно других лиц так же. Ему было важно показать освобождение этих людей, чтобы поднять свой престиж,

– отметил экс-руководитель Службы внешней разведки.

Почему согласился Запад

Переговоры продолжались очень долго, а отдать определенных людей Запад не соглашался. Но учитывая то, что говорилось о жизни и здоровье журналистов, спецназовцев, правозащитников, часть из которых имела иностранное гражданство, стороны пришли к консенсусу.

Немецкий канцлер подтвердил, что решение отдать России шпиона Вадима Красикова было очень сложным и имело "немного понимания" среди следователей. Ведь российский наемник в 2019 году убил в Германии чеченского генерала и был приговорен к пожизненному заключению.

"Для России это были сверхкритичные люди. Ведь они принадлежали к активной группе в российских спецслужбах, владели секретами. Понятно, что таких людей всегда пытаются вытащить", – отметил Маломуж.

"Мостиком" в переговорах стала Турция. У нее уже есть наработанные механизмы таких обменов. Именно турецкая сторона отвечала за прибытие в аэропорт, размещение спецслужб, идентификацию сторон, безопасность, координировала логистику.

Вряд ли обмен свидетельствует о потеплении в отношениях между Россией и США. Наоборот он показывает серьезные разногласия между странами. Россия была вынуждена согласиться на обмен, потому что он ей очень нужен. В противном случае она никогда бы не обменяла 10 человек на 16,

– подчеркнул генерал армии.

Он добавил, что Россия пошла на это, потому что пленные являются важными представителями спецслужб. А в перспективе их можно использовать в пропагандистских целях.

Заметим, что первым проведение обмена подтвердил президент США Джо Байден. Он сообщил, что в Америку возвращаются политзаключенные, которых Россия удерживала по фейковым обвинениям.