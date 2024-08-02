Такі обміни є невипадковими, до них готуються упродовж багатьох місяців. Про це 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, зауваживши, що було залучено низка відомств з різних країн.

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Чому для Росії важливий обмін

Для того, щоб провести обмін працювали розвідки США, Німеччини, Польщі, Словенії. Також були залучені низка посередників. Сам обмін відбувся в Туреччині, яка є членом НАТО, але також має налагоджені контакти з російською стороною.

Таку велику кількість людей обміняли вперше з часів "холодної війни". Раніше мовилось тільки про одного – двох громадян. Варто наголосити, що кожну особу для обміну обговорюють окремо та дуже детально.

Росія зробила акцент на повернення своїх розвідників або їхньої агентури. У списку 10 людей і всі вони розвідники, диверсанти, або ті, хто вбивав політичних діячів.

Це була особиста позиція Путіна, щоб повернути Вадима Краснікова й так показати, що він своїх не кидає. Щодо інших осіб так само. Йому було важливо показати визволення цих людей, щоб підійняти свій престиж,

– зауважив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Чому погодився Захід

Перемовини тривали дуже довго, а віддати певних людей Захід не погоджувався. Але з огляду на те, що мовилось про життя і здоров'я журналістів, спецназівців, правозахисників, частина з яких мала іноземне громадянство, сторони дійшли до консенсусу.

Зверніть увагу! Німецький канцлер підтвердив, що рішення віддати Росії шпигуна Вадима Красікова було дуже складним і мало "небагато розуміння" серед слідчих. Адже російський найманець у 2019 році вбив у Німеччині чеченського генерала й був засуджений до довічного ув'язнення.

"Для Росії це були надкритичні люди. Адже вони належали до активної групи у російських спецслужбах, володіли секретами. Зрозуміло, що таких людей завжди намагаються витягнути", – зауважив Маломуж.

"Містком" у переговорах стала Туреччина. У неї вже є напрацьовані механізми таких обмінів. Саме турецька сторона відповідала за прибуття в аеропорт, розміщення спецслужб, ідентифікацію сторін, безпеку, координувала логістику.

Навряд чи обмін свідчить про потепління у стосунках між Росією та США. Навпаки він показує серйозні розбіжності між країнами. Росія була змушена погодитись на обмін, бо він їй дуже потрібен. В іншому випадку вона ніколи б не обміняла 10 людей на 16,

– підкреслив генерал армії.

Він додав, що Росія пішла на це, бо полонені є важливими представниками спецслужб. А в перспективі їх можна використати у пропагандистських цілях.

Зауважимо, що першим проведення обміну підтвердив президент США Джо Байден. Він повідомив, що в Америку повертаються політв’язні, яких Росія утримувала за фейковими звинуваченнями.