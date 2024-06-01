Кадры, на которые трудно смотреть: в ГПСУ показали, как выглядят защитники после плена

Украина 31 мая провела обмен пленными с Россией. На Родину вернулось 75 защитников, среди которых было 7 пограничников.

В ГПСУ показали состояние украинских защитников после российского плена. Сейчас их ждет восстановление документов и банковских карточек, а также долгий путь реабилитации.

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Вид освобожденных из плена

В Госпогранслужбе показали кадры того, как выглядят украинские защитники, которых удалось вернуть из российского плена. Защитники критически потеряли вес.

Как выглядят украинские защитники после плена / фото ГПСУ

Как сообщали в Координационном центре ранее, по меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.

Кажется, вся Украина смотрит сейчас на эти лица, а каждый, кто рядом, пытается поддержать защитников, чем может. Новые вещи, душ, обед, эмоции от звонков родным и первые теплые объятия за долгое время плена,

– указали в ГПСУ.

Украинцы после плена имеют болезни / ГПСУ

Освобожденных украинских защитников сейчас ожидает реабилитация.

Возвращение украинских пленных домой: смотрите видео

Освобождение пленных