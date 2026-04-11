О порабощении сына знала мало, однако получила от него два щемящих письма. Подробнее об эмоциональной истории рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, которая побывала на обмене военнопленных.

К теме Среди освобожденных – тяжелораненые и больные: эмоциональные фото и видео с пасхального обмена

"Провел день рождения в Донецкой колонии"

Мать военного Евгения знала, что сын попал в плен. Он воевал на Донецком направлении, а когда его забрали россияне – телефон включился, поэтому женщина ни на мгновение не сомневалась: сын жив, но в неволе.

Евгений родом из Черкасской области, на войну ушел добровольцем в 22 года, и свой день рождения уже был вынужден провести в Донецкой колонии.

От него пришло два письма. В последнем он написал мне: "Мама, я выдержу, ты только жди" и все. Больше я ничего не знала,

– поделилась тяжелыми воспоминаниями мать Евгения.

К счастью, сына таки удалось вернуть из плена. Однако, заверила женщина, "свою бригаду" она не оставит. Будет ездить на обмены с другими женщинами, которые ждут возвращения своих родных, ведь это теперь – ее семья.

Возвращение сына стало настоящим эмоциональным потрясением для женщины.

"Это моя кровь, я им жила. Я его рано родила – в 19 лет, мы дышали вместе. Просто он сказал, что должен идти воевать, должен там быть", – добавила женщина.

Другие эмоциональные истории по обмену пленными