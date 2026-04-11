О порабощении сына знала мало, однако получила от него два щемящих письма. Подробнее об эмоциональной истории рассказала ведущая 24 Канала София Трощук, которая побывала на обмене военнопленных.
"Провел день рождения в Донецкой колонии"
Мать военного Евгения знала, что сын попал в плен. Он воевал на Донецком направлении, а когда его забрали россияне – телефон включился, поэтому женщина ни на мгновение не сомневалась: сын жив, но в неволе.
Евгений родом из Черкасской области, на войну ушел добровольцем в 22 года, и свой день рождения уже был вынужден провести в Донецкой колонии.
От него пришло два письма. В последнем он написал мне: "Мама, я выдержу, ты только жди" и все. Больше я ничего не знала,
– поделилась тяжелыми воспоминаниями мать Евгения.
К счастью, сына таки удалось вернуть из плена. Однако, заверила женщина, "свою бригаду" она не оставит. Будет ездить на обмены с другими женщинами, которые ждут возвращения своих родных, ведь это теперь – ее семья.
Возвращение сына стало настоящим эмоциональным потрясением для женщины.
"Это моя кровь, я им жила. Я его рано родила – в 19 лет, мы дышали вместе. Просто он сказал, что должен идти воевать, должен там быть", – добавила женщина.
6-летний Тимофей вместе с родными ждал возвращения своего дяди – Вадима. Мальчик не только ходит на обмены, но и посещает акции в поддержку военнопленных.
Екатерина впервые увидела мужа с 24 февраля 2022 года. После обороны Мариуполя ее муж Сергей попал в плен. К счастью, во время обмена 11 апреля – военного удалось вернуть домой.
Военный Андрей перенес ампутацию конечности и пробыл в госпитале Курска более полугода. Несмотря на пережитые трудности военный заверил – имеет хорошее настроение, ведь вернулся в Украину. Далее его может ждать долгий путь восстановления.