Маленький Тимофей не только приехал на обмен, но и не пропустил ни одной акции в поддержку военнопленных. Все, чтобы найти своего дядю, которого так сильно ждет дома, рассказала ведущая 24 Канала София Трощук с места событий.

"Не забывает дядю даже, когда играет"

Обернутый во флаг, 6-летний Тимофей ждет из плена своего дядю Вадима. Он исчез 2 года назад.

Каждый раз он с нами на акциях (в поддержку военнопленных, – 24 Канал), даже в Киеве был. Зима, мороз – он постоянно на акциях. Вообще нет ни одного дня, чтобы Тимофей не вспоминал о Вадиме,

– с грустью рассказала Елена – мама Вадима, военнопленного.

Последний раз Тимофей видел своего дядю в 2023 году. Тогда Вадим вернулся со службы по семейным обстоятельствам. Казалось бы, за такое время ребенок может забыть родственника, однако ежедневно Тимофей вспоминает о дяде, говоря, что он – в тюрьме.

"Даже играя, он говорит: "Вадим, когда ты придешь – будет тепло или холодно?". Он вспоминает за Вадима постоянно", – поделилась Елена.

Как маленький Тимофей ждет своего дядю: эмоциональное видео с обмена

