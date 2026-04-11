Маленький Тимофей не только приехал на обмен, но и не пропустил ни одной акции в поддержку военнопленных. Все, чтобы найти своего дядю, которого так сильно ждет дома, рассказала ведущая 24 Канала София Трощук с места событий.
"Не забывает дядю даже, когда играет"
Обернутый во флаг, 6-летний Тимофей ждет из плена своего дядю Вадима. Он исчез 2 года назад.
Каждый раз он с нами на акциях (в поддержку военнопленных, – 24 Канал), даже в Киеве был. Зима, мороз – он постоянно на акциях. Вообще нет ни одного дня, чтобы Тимофей не вспоминал о Вадиме,
– с грустью рассказала Елена – мама Вадима, военнопленного.
Последний раз Тимофей видел своего дядю в 2023 году. Тогда Вадим вернулся со службы по семейным обстоятельствам. Казалось бы, за такое время ребенок может забыть родственника, однако ежедневно Тимофей вспоминает о дяде, говоря, что он – в тюрьме.
"Даже играя, он говорит: "Вадим, когда ты придешь – будет тепло или холодно?". Он вспоминает за Вадима постоянно", – поделилась Елена.
Как маленький Тимофей ждет своего дядю: эмоциональное видео с обмена
Что известно о новом обмене пленными?
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что этот обмен является действительно уникальным. В нем домой удалось вернуть тех офицеров, которых не хотела отдавать Россия. К тому же многие из возвращенных – пленные, которых поработил враг еще в 2022 году.
По данным главы ОП Кирилла Буданова, из российского плена удалось освободить 175 украинских военных и еще 7 гражданских лиц. Известно, что среди защитников есть и немало защитников Мариуполя.
Также военные защищали Украину и на других направлениях – Донецком, Луганском, Харьковском, Киевском и других. Самому молодому освобожденному всего 22 года, а самому старшему – 63.