Маленький Тимофій не лише приїхав на обмін, але й не пропустив жодної акції на підтримку військовополонених. Усе, аби знайти свого дядька, якого так сильно чекає вдома, розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук з місця подій.
"Не забуває дядька навіть, коли грається"
Обгорнутий у прапор, 6-річний Тимофій чекає з полону на свого дядька Вадима. Він зник 2 роки тому.
Кожного разу він з нами на акціях (на підтримку військовополонених, – 24 Канал), навіть у Києві був. Зима, мороз – він постійно на акціях. Взагалі немає жодного дня, щоб Тимофій не згадував на Вадима,
– з щемом розповіла пані Олена – мама Вадима, військовополоненого.
Востаннє Тимофій бачив свого дядька у 2023 році. Тоді Вадим повернувся зі служби за сімейними обставинами. Здавалося б, за такий час дитина може забути родича, однак щоденно Тимофій згадує за дядька, кажучи, що він – у в'язниці.
"Навіть граючись, він каже: "Вадим, коли ти прийдеш – буде тепло чи холодно?". Він згадує за Вадима постійно", – поділилась пані Олена.
Як маленький Тимофій чекає на свого дядька: емоційне відео з обміну
Що відомо про новий обмін полоненими?
У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими повідомили, що цей обмін є справді унікальним. У ньому додому вдалося повернути тих офіцерів, яких не хотіла віддавати Росія. До того ж чимало з повернутих – полонені, яких поневолив ворог ще у 2022 році.
За даними очільника ОП Кирила Буданова, з російського полону вдалося визволити 175 українських військових та ще 7 цивільних осіб. Відомо, що серед оборонців є й чимало захисників Маріуполя.
Також військові захищали Україну й на інших напрямках – Донецькому, Луганському, Харківському, Київському та інших. Наймолодшому звільненому всього 22 роки, а найстаршому – 63.