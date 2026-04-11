Маленький Тимофій не лише приїхав на обмін, але й не пропустив жодної акції на підтримку військовополонених. Усе, аби знайти свого дядька, якого так сильно чекає вдома, розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук з місця подій.

"Не забуває дядька навіть, коли грається"

Обгорнутий у прапор, 6-річний Тимофій чекає з полону на свого дядька Вадима. Він зник 2 роки тому.

Кожного разу він з нами на акціях (на підтримку військовополонених, – 24 Канал), навіть у Києві був. Зима, мороз – він постійно на акціях. Взагалі немає жодного дня, щоб Тимофій не згадував на Вадима,

– з щемом розповіла пані Олена – мама Вадима, військовополоненого.

Востаннє Тимофій бачив свого дядька у 2023 році. Тоді Вадим повернувся зі служби за сімейними обставинами. Здавалося б, за такий час дитина може забути родича, однак щоденно Тимофій згадує за дядька, кажучи, що він – у в'язниці.

"Навіть граючись, він каже: "Вадим, коли ти прийдеш – буде тепло чи холодно?". Він згадує за Вадима постійно", – поділилась пані Олена.

