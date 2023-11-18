Россия заморозила обмен пленными с Украиной: Координационный штаб объяснил поведение оккупантов

В Координационном штабе констатировали, что Россия и Украина фактически прекратили обмен пленными в тех объемах, что были ранее. В то же время, Киев готов проводить обмены.

Руководитель пресс-службы Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко заявил, что Россия фактически с лета заморозила процесс. В то же время он подчеркнул, что сейчас проводятся переговоры по обмену людьми.

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Почему Россия так себя ведет

Представитель Координационного штаба признался, что никто кроме Москвы не знает, почему Россия заморозила обмен пленными.

Мы готовы обменивать, у нас сейчас военнопленных много. Наши места содержания заполняются, и нам совсем не нужно держать этих российских военнопленных. Мы с радостью обменяли бы их хоть завтра на наших защитников,

– отметил он.

Яценко сделал несколько предположений насчет поведения оккупантов. Он напомнил, что в России условия содержания пленных гораздо хуже. Ведь Украина как европейское государство следует третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в отличие от страны-агрессорки.

Также он предположил, что Россия таким образом пытается расшатать наше общество. Оккупанты могут использовать украинских военнопленных как еще один рычаг влияния на наших граждан. Захватчики пытаются убедить родных военнопленных в том, что обмены якобы не происходят из-за препятствий с украинской, а не российской стороны, и призывают жителей нашей страны к массовым акциям. По его мнению, Москва специально затягивает обмены и создает препятствия, чтобы иметь возможность проводить пропагандистские кампании.

Помимо этого Яценко напомнил, что России безразличны судьбы своих граждан. Кремль воспринимает российских солдат как "разменный материал и мясо для артиллерии". По его словам, последний обширный обмен военнопленными с Россией состоялся 7 августа. Тогда Украина смогла спасти 22 человека.

Что говорят об обмене пленными