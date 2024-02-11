Просто жить негде было жить, – российский пленный шокировал "мотивацией" воевать против Украины
Источник:Дмитрий Лубинец
Секретариату Уполномоченного по правам человека удалось пообщаться с пленными россиянами, которых везли на обмен. Один из военных шокировал тем, что же его заставило идти на войну.
Стоит отметить, что российские пленные также рассказали, что у них нет жалоб на условия пребывания в плену. Они получали питание, качественную медицинскую помощь и осуществляли телефонные звонки родственникам.
Смотрите также Похудел на 38 килограммов: освобожденный украинский воин рассказал о пытках в российском плену
Рассказ о мотивации
Секретариат омбудсмена Дмитрия Лубинца перед обменом 8 февраля пообщался с пленными россиянами, которые ожидали возвращения домой. В частности, удалось поговорить с одним контрактником, который имел "уникальную" мотивацию воевать.
Россиянин в ответ на вопрос о мотивации отметил, что подписал договор, потому что "ему жить негде было". Конечно – попасть в украинский плен для него оказалось лучше, чем выживать в России. После того, как получил травму, оккупант изменил мнение относительно такого "заработка" – он желает всем россиянам не идти в Украину на войну.
Мотивация российского военного: смотрите видео
Омбудсмен акцентировал, что именно такая мотивация российских военных, которые 718 дней безжалостно и цинично уничтожают украинский народ, забирая жизни детей, женщин и мужчин. Никакого нацизма, как рассказывает Путин, оккупанты не видят.
Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали российские солдаты,
– отметил Лубинец.
Уполномоченный по правам человека отметил, что зло должно быть наказано.
Обмен пленными с Россией
- 8 февраля состоялся очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулось еще 100 наших защитников. К своим семьям вернулись нацгвардейцы и пограничники, тероборонцы. Среди спасенных – большинство защитников Мариуполя, в частности его стального сердца – "Азовстали".
- Все освобожденные – рядового и сержантского состава. 84 спасенных воинов защищали Мариуполь, остальные выполняли боевые задачи на Донецком и Луганском направлениях. Отмечается, что по меньшей мере 28 освобожденных имеют ранения или серьезные болезни.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что в целом нашей стране удалось вернуть из российского плена 3 135 военных. В то же время в Украине еще много работы, ведь многие украинцы остаются пленниками Кремля.