Вся Украина не сдерживает слез радости: что известно о возвращении защитников "Азовстали" из плена

Оборона "Азовстали" вошла в историю Украины как символ фантастической несокрушимости и героизма украинских воинов. Своим подвигом они спасли тысячи жизней. Вечером 21 сентября Украину всколыхнуло радостное известие – домой вернулись 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали".

Несколько месяцев защитники "Азовстали" находились в плену. Однако 21 сентября стало настоящим праздником для всех украинцев: герои вернулись домой, сообщает 24 канал.

Заметьте Командиров защитников "Азовстали" Прокопенко и Волынского освободили из плена

Кто из защитников вернулся из плена

Новость о возвращении героев появилась вечером 21 сентября.

Сначала сообщалось, что удалось обменять нескольких защитников "Азовстали" . Тогда украинцы узнали о возвращении домой Михаила Вершинина – начальника патрульной полиции Мариуполя – и Екатерины Полищук (позывной "Пташка"). Девушка была голосом "Азовстали" и своим пением дарила свет даже тогда, когда казалось, что вокруг сплошная тьма.

Птичка из "Азовстали" поет песню Скрябина: смотрите видео



Пташка – дома / Фото из соцсетей

Впоследствии поступила информация, что из плена вернулся Михаил Дианов. Фото героя, сделанное на "Азовстали", стало одним из символов мужества украинских воинов.



Михаил Дианов вернулся из плена/коллаж 24 канала

Далее украинцы услышали радостное известие о возвращении медики Марьяны Мамоновой – она находится на 9 месяце беременности. О том, что станет матерью, Марьяна узнала, находясь под обстрелом на территории "Азовстали".



Марьяна Мамонова вернулась из плена / Фото из телеграм-канала Андрея Цаплиенко

Через несколько минут стало известно, что домой из плена вернулся Дмитрий "Орест" Козацкий . Мир видел "Азовсталь" его глазами. Козацкий фиксировал оборону "Азовстали" в фотографиях. Работы получили 2 награды International Photography Awards.



Дмитрий Козацкий вернулся из плена / Коллаж 24 канала

Также на фото вернувшихся из плена героев опознали Святослава Ермолова – полицейского из Мариуполя.



Святослав Ермолов вернулся из плена / коллаж 24 канала Святослав Ермолов вернулся из плена / коллаж 24 канала

Первое видео освобожденных защитников "Азовстали": смотрите видео

Домой вернулись 5 командиров

Около 00:00 в ночь на 22 сентября в сети опубликовали фото освобожденных командиров – защитников "Азовстали": Дениса Прокопенко, Сергея Волынского и Святослава Паламара. Впоследствии Владимир Зеленский сообщил, что освободить удалось 5 командиров "Азовстали". Украинский лидер также назвал фамилии Дениса Шлега и Олега Хоменко.

До конца войны они будут находиться в Турции. Родственники смогут встретиться с героями. Зеленский заявил, что такова была договоренность с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Первые фото освобожденных героев / Фото пресс-службы МВД

"Победа для Украины": Зеленский о возвращении героев "Азовстали" из плена

Украине удалось вернуть из российского плена 215 защитников. Среди них – 108 защитников "Азовстали". С полным списком фамилий героев, вернувшихся из плена, можно ознакомиться здесь

Украинский лидер заявил, что возвращение героев – победа для Украины и всего общества.

Мы помним обо всех наших людях и стараемся спасти каждого украинца. В этом смысл Украины, наша сущность, этим мы отличаемся от врага. Мы ценим каждую жизнь! И обязательно сделаем все, чтобы спасти всех, кто находится в российском плену,

– подчеркнул президент.

Также Зеленский заметил, что над возвращением героев работала мощная команда. В частности:

руководитель Офиса Президента Андрей Ермак;

глава разведки Кирилл Буданов;

временный исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк;

депутат Рустем Умеров.

России отдали виктора медведчука

В целом, во время этого обмена Украина отдала россии 55 оккупантов и предателей. Среди них – кум путина – виктор медведчук. В СБУ заявили, что его вину полностью зафиксировали в соответствующих материалах, собранных силовиками.

Андрей Ермак подчеркнул, что медведчук дал следствию все возможные показания.

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