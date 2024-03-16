Российские добровольцы хотят обменять Теткино на Мелитополь: какова реакция Буданова

Бойцы Легиона "Свобода России" готовы к переговорам с Москвой по обмену поселка Теткино на Мелитополь. Глава ГУР выразил поддержку и надежду на положительный результат.

Ранее представитель легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявлял, что село Тёткино Курской области могут вернуть в обмен на то, что российские оккупанты покинут Мелитополь. Глава Главного управления разведки Вооруженных сил Украины, генерал-майор Кирилл Буданов в эфире телемарафона отреагировал на такое заявление, передает 24 Канал.

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Реакция Кирилла Буданова на предложение российских добровольцев

Недавно бойцы Легиона "Свобода России" выразили готовность начать переговоры с Москвой по обмену поселка Теткино в Глушковском районе Курской области России на Мелитополь.

Буданов, высказал свою позицию относительно этого обмена. Он заявил, что хочет видеть такой обмен, но по мнению генерала, еще рано говорить об этом.

Я бы с радостью поддержал такой обмен. Но пока, я думаю, что этот вопрос требует дополнительного изучения,

– отметил глава ГУР.

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