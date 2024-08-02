Байден спел Happy birthday дочери освобожденной из России журналистки Алсу Курмашевой

Джо Байден 1 августа подтвердил обмен заключенными между Россией и Западом. Во время своего выступления президент США отметил, что 2 августа у дочери освобожденной журналистки "Радио Свобода" Алсу Курмашевой день рождения.

Поэтому президент США позвал девочку и спел "Happy birthday to you". Алсу Курмашеву Кремль приговорил 22 июля 2024 года к 6,5 годам колонии за якобы распространение "фейков" о российской армии, пишет 24 Канал.

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Как Байден поздравил дочь освобожденной журналистки

Завтра (говорится о 2 августа – 24 Канал) большой день – день рождения Мириам. Мириам, где ты? Иди сюда,

– сказал Байден.

Он также рассказал, что в семье Байденов есть традиция петь поздравления с днем рождения. После этого президент США вместе с другими родными освобожденных из России заключенных спел "Happy birthday to you".

Байден поздравил Мириам во время обращения: смотрите видео

После этого Джо Байден сказал, что теперь дочь Алсу Курмашевой сможет праздновать со своей мамой.

"Вот о чем это все. Семьи теперь могут быть вместе", – подытожил американский лидер.

Журналисты показали отрывок с поздравлением Байдена: смотрите видео

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Стоит заметить, что Запад вернул 16 человек, Россия – 10.

Так, из российских тюрем освободили: