Обновление данных в ЦНАПах и ТЦК: есть ли разница и какой документ дают

Согласно новому закону о мобилизации с 18 мая военнообязанные имеют 60 дней на обновление своих данных. Впрочем, многих беспокоит тот факт, что в ЦНАПе выдают выписку об обновлении данных, а в ТЦК – код.

Выписка об обновлении данных, который выдают в ЦНАПах и код с ТЦК являются равнозначными документами. Об этом заявила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.

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Есть ли разница в том, где обновлять данные

По словам Шамрай, они оба содержат индивидуальный номер, который идентифицирует военнообязанного.

Так, это равнозначный индивидуальный номер, который отражен или в выписке полученном в ЦНАП, или в Резерв+, или это штрих-код, вклеен в военный билет. Как в приложении, так и в выписке из ЦНАП, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете,

– объяснила она.

Шамрай добавляет, что этот номер позволяет идентифицировать военнообязанного. Обновив данные одним из трех способов, военнообязанный выполняет требование закона и не подлежит штрафу за невыполнение этой обязанности.

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