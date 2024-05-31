Выписка об обновлении данных, который выдают в ЦНАПах и код с ТЦК являются равнозначными документами. Об этом заявила директор департамента предоставления административных услуг КГГА Наталья Шамрай.
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Есть ли разница в том, где обновлять данные
По словам Шамрай, они оба содержат индивидуальный номер, который идентифицирует военнообязанного.
Так, это равнозначный индивидуальный номер, который отражен или в выписке полученном в ЦНАП, или в Резерв+, или это штрих-код, вклеен в военный билет. Как в приложении, так и в выписке из ЦНАП, есть уникальный номер. Такой же есть и в военном билете,
– объяснила она.
Шамрай добавляет, что этот номер позволяет идентифицировать военнообязанного. Обновив данные одним из трех способов, военнообязанный выполняет требование закона и не подлежит штрафу за невыполнение этой обязанности.
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