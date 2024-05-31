Витяг про оновлення даних, який видають в ЦНАПах і код з ТЦК є рівнозначними документами. Про це заявила директорка департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.
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Чи є різниця в тому, де оновлювати дані
За словами Шамрай, вони обидва містять індивідуальний номер, який ідентифікує військовозобов'язаного.
Так, це рівнозначний індивідуальний номер, який відображений або у витягу отриманому в ЦНАП, або в Резерв+, або це штрих-код, вклеєний у військовий квиток. Як в додатку, так і у витягу з ЦНАПу, є унікальний номер. Такий самий є і у військовому квитку,
– пояснила вона.
Шамрай додає, що цей номер дозволяє ідентифікувати військовозобов'язаного. Оновивши дані одним із трьох способів, військовозобов'язаний виконує вимогу закону і не підлягає штрафу за невиконання цього обов'язку.
Мобілізація в Україні: останні новини
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- Речник Міністерство оборони України Дмитро Лазуткін повідомив, що вже від 18 червня у застосунку Резерв+ буде QR-код, який засвідчить факт оновлення даних, і тоді дані з Резерв+ будуть абсолютно ідентичні паперовим.
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