Мобилизация после 18 мая: кто должен обновить данные в ТЦК

Подписанный президентом Зеленским новый закон о мобилизации вступит в силу 18 мая 2024 года, он изменит правила воинского учета. Все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные в ТЦК или иным способом в течение 60 дней.

Новый закон о мобилизации предусматривает изменения в правилах оповещения и призыва населения. Государство планирует иметь реальную картину по всем военнообязанных и мобилизационного потенциала, поэтому все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны будут обновить свои данные в ТЦК, ЦНАПе или электронном кабинете.

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Какие данные надо обновлять с 18 мая

Все граждане Украины мужского пола призывного возраста (от 18 до 60 лет), которые не исключены из воинского учета, в течение 60 дней со дня вступления в силу нового закона о мобилизации должны уточнить свои персональные данные:

фамилия, имя, отчество и дата рождения;

адрес проживания;

номера телефонов;

адреса электронной почты;

место рождения;

некоторые другие персональные данные.

Мужчины, которых сняли с воинского учета, тоже должны обновлять свои данные, ведь они все еще военнообязанные.

Женщины с фармацевтическим или медицинским предвысшим или высшим образованием тоже должны стать на воинский учет. Вместе с тем, мобилизации женщины подлежат только в добровольном порядке.

Способы обновления данных

Военнообязанные могут уточнить свои данные не только в ТЦК. Пока это единственный способ обновления данных. Впрочем, с 18 мая, когда заработает закон об усилении мобилизации, появятся и новые способы. С 18 мая заработает электронный кабинет призывника, военнообязанного и резервиста.

Кроме того, авторизовать свои данные можно будет и через ЦНАПы.

Изменения по новому закону о мобилизации