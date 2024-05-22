Можно ли мужчин принудительно доставлять в ТЦК на обновление данных: комментарий правозащитника

Согласно новому закону о мобилизации, который вступил в силу 18 мая, все мужчины призывного возраста должны обновить свои данные за 60 дней. Эксперт-правозащитник рассказал, имеют ли ТЦК основания принудительно доставлять людей на обновление данных в течение этого периода.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире всеукраинского телемарафона рассказал, что работники ТЦК с 18 мая по 16 июля не могут принудительно доставлять военнообязанных для обновления данных.

Смотрите также Бронирование ІТ-специалистов в Украине: что происходит и как это влияет на экономику

Можно только вручать повестки

По словам Павличенко, у работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных, пока не истек срок в 60 дней. Он отметил, что они могут только вручить повестку для сверки данных. После этого человеку будут определены более конкретные сроки для обновления военно-учетных документов.

Но это сдвоение, дублирование двух процедур. Одна процедура предусмотрена законом, эти 60 дней, а вторая процедура – это когда лицо получает повестку,

– подчеркнул Павличенко.

Также он напомнил, что обновить свои данные военнообязанные граждане могут в ТЦК, ЦПАУ или с помощью приложения Резерв +. Правозащитник отметил, что существуют три типа повесток: для сверки персональных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии и боевая повестка, которую выдают с целью мобилизации военнообязанного.

Последние изменения в правилах мобилизации и воинского учета