Нужно ли обновлять данные в ТЦК исключенным с воинского учета

Новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая 2024 года. Согласно ему все военнообязанные граждане Украины должны до 16 июля обновить свои военно-учетные данные.

Юрист Галина Токмач объяснила, нужно ли, по закону о мобилизации, обновлять данные мужчинам, которые были исключены из воинского учета.

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Исключенные – не военнообязанные

Юрист отмечает, что если лицо было исключено из воинского учета военнообязанных согласно решению ВВК "Непригодны к военной службе с исключением из воинского учета", то оно уже не имеет статуса военнообязанного.

Законодательство о мобилизационной подготовке и мобилизации, правила воинского учета, в частности в части обновления персональных данных, тоже не распространяются на такое лицо. Соответственно, вы не будете подлежать призыву на военную службу по мобилизации,

– говорит Галина Токмач.

Что говорит закон

В законе о мобилизации указано, что граждане Украины, которые находятся на воинском учете, обязаны в течение 60 дней со дня вступления в силу закона уточнить адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты) и другие персональные данные.

Есть три способа обновления данных: путем прибытия самостоятельно в ТЦК и СП по месту пребывания на воинском учете или по своему месту жительства, в ЦНАП, или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста. По закону призывники, военнообязанные и резервисты должны находиться на воинском учете по зарегистрированному месту жительства – в соответствующих ТЦК.

Изменения в правилах мобилизации