Совершенно не означает, что мобилизуют или "возьмут на карандаш", – Маляр об обновлении данных в ТЦК

Анна Маляр отметила, что каждый военнообязанный украинец должен явиться в ТЦК для обновления данных. Она добавила, что мужчин не будут сразу мобилизовывать.

Маляр подчеркнула, что важно построить хорошие отношения между ТЦК и украинцами. Власти пытаются делать шаги по восстановлению доверия.

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Украинцы должны обновить данные в ТЦК

Во время презентации кампании под названием "Обновляй данные в ТЦК" заместительница министра обороны Украины Анна Маляр призвала граждан просто прийти и обновить свои данные. Она добавила, что украинцам ничего не угрожает в таком случае.

Это совсем не означает, что человек будет после этого мобилизован или его "возьмут на карандаш", потому что он уже туда пришел,

– заверила Маляр.

Она подчеркнула, что по закону обновить данные должен каждый гражданин, стоящий на учете. У каждого украинца есть обязанности и он должен понимать, что в стране война.

Обновление данных облегчит работу ТЦК, а также снизит коррупционные риски. Маляр предупредила украинцев, что не все мобилизованные выполняют боевые задачи. Они могут работать и в других областях. Однако речь идет только об обновлении данных.

Маляр в конце добавила, что важно восстановить доверие между гражданами и ТЦК. Сейчас власть делает шаги.

Очистка в системе ТЦК