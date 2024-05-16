Успейте обновить данные: какая ежедневная пропускная способность ТЦК Киева

После 18 мая, когда вступит в силу новый закон об усилении мобилизации, с обновлением данных военнообязанным лучше не затягивать. В Минобороны рассказали, сколько на самом деле киевские ТЦК могут пропустить людей за день.

В ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. Киевские военкоматы могут принять примерно 50 – 70 человек в день. С 18 мая также по новому закону меняются правила воинского учета.

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Почему ТЦК не способны пропускать больше людей

Начиная с 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. По новому закону о мобилизации на это дадут 60 дней.

Обновить данные можно будет тремя способами:

непосредственно в ТЦК,

в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ)

в электронном кабинете.

Впрочем, основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦНАПы до сих пор не получили доступ, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет в оборонном ведомстве обещают запустить только после 18 мая.

Новые правила мобилизации