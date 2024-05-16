Успейте обновить данные: какая ежедневная пропускная способность ТЦК Киева
Источник:Liga.net
После 18 мая, когда вступит в силу новый закон об усилении мобилизации, с обновлением данных военнообязанным лучше не затягивать. В Минобороны рассказали, сколько на самом деле киевские ТЦК могут пропустить людей за день.
В ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. Киевские военкоматы могут принять примерно 50 – 70 человек в день. С 18 мая также по новому закону меняются правила воинского учета.
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Почему ТЦК не способны пропускать больше людей
Начиная с 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. По новому закону о мобилизации на это дадут 60 дней.
Обновить данные можно будет тремя способами:
- непосредственно в ТЦК,
- в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ)
- в электронном кабинете.
Впрочем, основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦНАПы до сих пор не получили доступ, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет в оборонном ведомстве обещают запустить только после 18 мая.
Новые правила мобилизации
- По новому закону обязанности бизнеса по оповестке военнообязанных работников законодательно уточнят. В то же время уже известно, что кроме воинского учета, будет ряд других обязательств. В частности, новый закон об усилении мобилизации законодательно закрепляет такое понятие как оповещение.
- С принятием нового закона о мобилизации предприятия должны будут обеспечивать оповещение, что включает вручение повесток. При чем, за не врученную повестку будет административная ответственность для предприятия.
- Кроме того, через 5 дней после того, как человек не явился в ТЦК и СП, выдается "требование по выполнению обязанности военнообязанного". Если гражданин игнорирует его, ТЦК будет обращаться в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортным средством. Однако, после обновления данных военнообязанный сможет снова пользоваться авто.
- Также, по словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в Украине отсутствует норма, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.