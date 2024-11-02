Какие события на фронтах в Украине и России влияют на ход войны: новый отчет ISW и карты боев

Институт изучения войны 2 ноября обнародовал актуальный обзор ситуации на фронтах в Украине и России. Отчет содержит анализ ключевых событий и изменений в боевых действиях.

Основное внимание – на оперативных передвижениях армии России и ВСУ. 24 Канал со ссылкой на отчет ISW от 2 ноября 2024 года публикует основные выводы аналитиков и карты боев.

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Обзор ситуации на фронтах в Украине и России от ISW

Украинские войска недавно немного продвинулись к северу от Суджи. Россияне же могли продвинуться на восток от Коренево.

Россияне же могли продвинуться на восток от Коренево. Украинские и российские силы недавно незначительно продвинулись в центре Волчанска в Харьковской области. В частности, ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой. Россияне также атаковали возле Липцов.

в Харьковской области. В частности, ВСУ захватили российскую позицию на улице Зерновой. Россияне также атаковали возле Липцов. Российские войска продвинулись на северо-восток от Купянска и на северо-запад от Кременной, незначительно продвинулись в пределах западной Петропавловки и возле Тернов. По состоянию на 31 октября российские войска захватили Кругляковку.

Карты боевых действий на разных участках фронта / Изображения ISW

Ни российские, ни украинские источники не сообщали о боях на Северском направлении 1 ноября. Однако россияне осуществили ограниченные наземные атаки вблизи Часового Яра (не продвинулись). Так же россияне продолжали ограниченные операции под Торецком, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения.

(не продвинулись). Так же россияне продолжали ограниченные операции под Торецком, но не сделали ни одного подтвержденного продвижения. Министерство обороны России заявило о захвате Александрополя и Катериновки , но ISW не нашло подтверждения этим заявлениям и сейчас оценивает, что россияне еще примерно в 6 километрах от окраины Катериновки.

, но ISW не нашло подтверждения этим заявлениям и сейчас оценивает, что россияне еще примерно в 6 километрах от окраины Катериновки. Российские войска 1 ноября продолжили наступательные действия на Покровском направлении, но подтвержденных продвижений не сделали. Наряду с этим они продвинулись в направлении Курахово . Также российские и украинские источники сообщали о боях к северу от Угледара.

. Также российские и украинские источники сообщали о боях к северу от Угледара. Ограниченные бои продолжались в западной части Запорожской области, в частности вблизи Новоданиловки к северу от Работино. Также россияне продолжали ограниченные наземные атаки на левобережье Херсонской области.

В заключении аналитики ISW выделяют, что ВСУ продвинулись на север от Суджи, обе армии – в центре Волчанска, а российские войска – на северо-восток от Купянска и северо-запад от Кременной.