Карта боевых действий в Украине: в DeepState раскрыли некоторые секреты работы

На Востоке ситуация на фронте постоянно меняется. DeepState отслеживает продвижение окупантов на украинской территории.

Об этом 24 Каналу рассказал соучредитель Deep State Роман Погорелый. По его словам, враг уверенно пытается захватить Авдеевку.

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Обновление информации на карте

Роман Погорелый пояснил, что на карте боевых действий вся информация сказывается достаточно оперативно, впрочем, есть нюансы.

Когда мы не можем публиковать какую-либо информацию, потому что она конфиденциальна, или нас просят военные удержаться и подождать,

– отметил соучредитель проекта.

По его словам, данные на карте могут быть обновлены с опозданием. Важно, чтобы информация о ходе событий является публичной и она никому не повредит.

"Если брать Марьинское, Авдеевское направления, то можно было увидеть обновление, где были продвижения в Марьинке", – рассказал Погорелый.

Там россиянам, к сожалению, удалось захватить определенную территорию, несмотря на мощное сопротивление ВСУ.

Данные о ходе событий на Востоке

Роман Погорелый сообщил, что горячо становится на Авдеевском направлении.

Мы видим, какая цель в русне – это сделать Бахмут 2.0. Они не могут взять Авдеевку долгое время, поэтому ее пытаются окружить и там начинается беспокойная жизнь для военнослужащих,

– заметил он

Впрочем, самой горячей точкой сегодня является Бахмут, в который оккупанты лезут буквально как тараканы.

"Пока они прорываются в лоб, по улицам, по самому городу, но наши защитники держат город", – сосредоточил внимание соучредитель проекта.

Украинские защитники не дают врагу взять Бахмут.

Ситуация на фронте: главное