Как украинским мужчинам обновить данные за рубежом: три способа от Минобороны
Источник:TELEGRAF
Закон об усилении мобилизации вступит в силу 18 мая, после чего все военнообязанные мужчины должны будут обновить свои данные в ТЦК. Впрочем, для тех, кто находится за границей есть один существенный нюанс.
Единственный вариант обновить свои военно-учетные данные, который пока остается для украинских мужчин, находящихся за рубежом – это вернуться в Украину и сделать это в ТЦК. Впрочем, в июне появятся еще два варианта обновления данных.
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С июня можно будет обновить данные за рубежом
Представитель Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин объяснил, что по разъяснению Минобороны, для тех, кто находится за пределами Украины, появится возможность обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях. Кроме того, это можно будет сделать через электронный кабинет, который планируют запустить в июне.
Но по состоянию на теперь этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине. Важно понимать, что человек, проживающий за рубежом, остается гражданином Украины, и он имеет определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов,
– говорит Истомин.
Какие еще изменения в мобилизации предусматривает новый закон
- Военные должны проходить ВВК не только для установления пригодности их для службы. Министерство обороны Украины предусматривает еще три условия, когда военные должны проходить ВВК, и они связаны непосредственно с последствиями, полученными в результате боевых действий.
- Военнообязанные, которые обновляют данные в ТЦК, в любом случае будут направлены на военно-врачебную комиссию. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВВК, является одним из пунктов военно-учетных данных.
- Новый закон о мобилизации, который заработает 18 мая, позволит не только мобилизованным, но и контрактникам увольняться с военной службы, если у них на иждивении находится трое или более детей. Закон 10449 уравнял права военнообязанных.
- 18 мая 2024 года вступит в силу новый закон о мобилизации, однако он не меняет правил пересечения границы. 24 Канал напомнил, кто из мужчин может пересекать границу.