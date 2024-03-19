Оборона Авдеевки: в ГПСУ показали кадры, какими были бои за город перед уходом
Источник:ГПСУ
Украинские пограничные войска продемонстрировали действия своих отделов во время столкновений в Авдеевке, подробно описав последние дни защиты населенного пункта. В течение четырех месяцев вооруженные силы России понесли потери, составившие более 40 тысяч солдат и сотни единиц бронированной техники.
В октябре прошлого года российские войска начали масштабные штурмовые действия с целью окружения Авдеевки. Это был один из самых напряженных периодов для украинских военных, когда они вынуждены были стоять на защите города от вражеского наступления, пока не поступил приказ о выводе войск из Авдеевки.
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Кадры последних боев за Авдеевку
За четыре месяца активных боев враг потерял значительное количество военных и бронетехники. По данным Государственной пограничной службы Украины, более 45 000 тысяч вражеских военных были ранены или убиты во время боевых действий, а также было уничтожено несколько сотен единиц бронетехники.
В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции они оставили только 17 февраля по соответствующему приказу командования.
Последние бои за Авдеевку: смотрите видео
В видео, что было обнародовано, рассказы бойцов ГПСУ, которые держали позиции в горячих точках. Они делятся самыми тяжелыми моментами противостояния с российскими войсками, открывая публике угрозы и вызовы, с которыми они сталкивались во время боев.
Потери врага: последние новости
- Потери российских войск на фронте продолжают расти, и только за последние сутки захватчики потеряли 840 военных и десятки единиц техники. Однако точное количество потерь трудно определить, поскольку во время активных боевых действий подсчеты могут быть неполными.
- Украинские военные нанесли врагу значительные потери на Авдеевском направлении. Так, по словам наших военных, россияне бросили на Бердычи и Тоненькое штурмовые группы. Однако у врага "что-то", как всегда, пошло не по плану – он не смог выполнить поставленную командованием задачу и вернулся из него в "неполном" составе. А все потому, что оккупанты, которые пошли на штурм, оказались под ударом украинских FPV-дронов.
- Председатель Сумской ОГА Владимир Артюх рассказал, что 16 марта на север Сумской области зашла российская диверсионная группа. По его словам, украинские защитники своими активными действиями уничтожили оккупантов. Глава Сумской ОГА также дал понять, что местные власти подготовились к возможным действиям российских оккупантов.