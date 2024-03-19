Оборона Авдеевки: в ГПСУ показали кадры, какими были бои за город перед уходом

Украинские пограничные войска продемонстрировали действия своих отделов во время столкновений в Авдеевке, подробно описав последние дни защиты населенного пункта. В течение четырех месяцев вооруженные силы России понесли потери, составившие более 40 тысяч солдат и сотни единиц бронированной техники.

В октябре прошлого года российские войска начали масштабные штурмовые действия с целью окружения Авдеевки. Это был один из самых напряженных периодов для украинских военных, когда они вынуждены были стоять на защите города от вражеского наступления, пока не поступил приказ о выводе войск из Авдеевки.

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Кадры последних боев за Авдеевку

За четыре месяца активных боев враг потерял значительное количество военных и бронетехники. По данным Государственной пограничной службы Украины, более 45 000 тысяч вражеских военных были ранены или убиты во время боевых действий, а также было уничтожено несколько сотен единиц бронетехники.

В течение этого времени рядом с подразделениями ВСУ за город сражались и украинские пограничники. Свои позиции они оставили только 17 февраля по соответствующему приказу командования.

Последние бои за Авдеевку: смотрите видео

В видео, что было обнародовано, рассказы бойцов ГПСУ, которые держали позиции в горячих точках. Они делятся самыми тяжелыми моментами противостояния с российскими войсками, открывая публике угрозы и вызовы, с которыми они сталкивались во время боев.

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