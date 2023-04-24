Почему нужно держать Бахмут: экскомандир назвал 2 важные причины
На Бахмутском направлении проходят одни из самых ожесточенных и длинных боев с начала полномасштабного вторжения России. Удержание Бахмута важно с точки зрения политического и гуманитарного аспекта.
Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, военное значение Бахмута не столь критически важно как для украинской, так и для российской стороны.
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"Два плохих решения"
Украинское военное командование уже не один месяц должно принимать сложное и болезненное решение по вопросу обороны Бахмута.
Дело в том, что хорошего решения там нет. Есть два плохих решения, и каждый раз приходится взвешивать, что же делать. Решение держать Бахмут дальше, то есть его руины, где 90% контролируют российские военные, – значит нести огромные потери,
– заметил Евгений Дикий.
Хотя украинская сторона теряет гораздо меньше людей, чем враг, это все еще потери и они болезненны.
В решении удерживать Бахмут до конца, по мнению Дикого, есть два важных аспекта:
- политический – россиянам необходима хоть какая-нибудь победа, которую раскрутит их пропаганда. Это несмотря на то, что бои за Бахмут продолжаются уже 10 месяцев, а потери россиян едва не превышают довоенное количество жителей города (примерно 70 тысяч). Но что важнее, это будут использовать союзники России как аргумент для заморозки войны и начала переговоров сейчас. России нужно это время, чтобы провести новую волну мобилизации;
- гуманитарный – за Бахмутом следуют Константиновка, Краматорск и Славянск. Это тыловые города с сохраненной инфраструктурой и множеством гражданских. Если ВСУ отойдет от Бахмута, то линия фронта будет проходить по окрестностям этих городов. Тогда необходимо будет проводить эвакуацию гражданского населения, а это не один десяток человек. Кроме того, после войны с нуля придется отстраивать эти города, как сейчас Бахмут или Авдеевку.
С военной точки зрения, если украинские военные отойдут на другие позиции – это не повлияет глобально на ситуацию на фронте.
Евгений Дикий о важности содержания Бахмута: смотреть видео
Бахмут сегодня: что известно
- По состоянию на 22 апреля российские войска еще не оцепили Бахмут. Впрочем, вагнеровцы, вероятно, захватили железнодорожную станцию Бахмут-2 в центре города. А также продвинулись на Запад от железнодорожного пути вблизи станции и до пути на Юг от станции.
- Для полного увлечения Бахмута россияне используют вагнеровцев, регулярную армию и все возможные виды вооружения. Об этом рассказал военный ВСУ Егор Фирсов. Он пояснил, что оккупанты используют тактику пехотных штурмов.
- Заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска безжалостно уничтожают жилые дома и постройки в городе. На отдельных участках фронта у захватчиков есть определенные успехи.