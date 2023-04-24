Почему нужно держать Бахмут: экскомандир назвал 2 важные причины

На Бахмутском направлении проходят одни из самых ожесточенных и длинных боев с начала полномасштабного вторжения России. Удержание Бахмута важно с точки зрения политического и гуманитарного аспекта.

Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий. По его словам, военное значение Бахмута не столь критически важно как для украинской, так и для российской стороны.

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"Два плохих решения"

Украинское военное командование уже не один месяц должно принимать сложное и болезненное решение по вопросу обороны Бахмута.

Дело в том, что хорошего решения там нет. Есть два плохих решения, и каждый раз приходится взвешивать, что же делать. Решение держать Бахмут дальше, то есть его руины, где 90% контролируют российские военные, – значит нести огромные потери,

– заметил Евгений Дикий.

Хотя украинская сторона теряет гораздо меньше людей, чем враг, это все еще потери и они болезненны.

В решении удерживать Бахмут до конца, по мнению Дикого, есть два важных аспекта:

политический – россиянам необходима хоть какая-нибудь победа, которую раскрутит их пропаганда. Это несмотря на то, что бои за Бахмут продолжаются уже 10 месяцев, а потери россиян едва не превышают довоенное количество жителей города (примерно 70 тысяч). Но что важнее, это будут использовать союзники России как аргумент для заморозки войны и начала переговоров сейчас. России нужно это время, чтобы провести новую волну мобилизации;

– россиянам необходима хоть какая-нибудь победа, которую раскрутит их пропаганда. Это несмотря на то, что бои за Бахмут продолжаются уже 10 месяцев, а потери россиян едва не превышают довоенное количество жителей города (примерно 70 тысяч). Но что важнее, это будут использовать союзники России как сейчас. России нужно это время, чтобы провести новую волну мобилизации; гуманитарный – за Бахмутом следуют Константиновка, Краматорск и Славянск. Это тыловые города с сохраненной инфраструктурой и множеством гражданских. Если ВСУ отойдет от Бахмута, то линия фронта будет проходить по окрестностям этих городов. Тогда необходимо будет проводить эвакуацию гражданского населения, а это не один десяток человек. Кроме того, после войны с нуля придется отстраивать эти города, как сейчас Бахмут или Авдеевку.

С военной точки зрения, если украинские военные отойдут на другие позиции – это не повлияет глобально на ситуацию на фронте.

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