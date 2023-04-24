Про це 24 Каналу розповів екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. За його словами, військове значення Бахмута не настільки критично важливе як для української, так і для російської сторони.

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"Два поганих рішення"

Українське військове командування вже не один місяць мусить приймати складне й болісне рішення у питанні оборони Бахмута.

Річ у тім, що хорошого рішення там немає. Є два поганих рішення, і кожного разу доводиться зважувати, що все ж таки робити. Рішення тримати Бахмут далі, тобто його руїни, де 90% контролюють російські військові, – означає зазнавати величезних втрат,

– зауважив Євген Дикий.

Хоч українська сторона втрачає набагато менше людей, аніж ворог, це все ще втрати і вони болючі.

У рішенні утримувати Бахмут до кінця, на думку Дикого, є два важливих аспекти:

політичний – росіянам необхідна хоч якась перемога, яку розкрутить їхня пропаганда. Це попри те, що бої за Бахмут тривають вже 10 місяць, а втрати росіян чи не перевищують довоєнну кількість мешканців міста (приблизно 70 тисяч). Але що важливіше, це використовуватимуть союзники Росії як аргумент для замороження війни та початку переговорів зараз. Росії потрібен цей час, аби провести нову хвилю мобілізації;

– росіянам необхідна хоч якась перемога, яку розкрутить їхня пропаганда. Це попри те, що бої за Бахмут тривають вже 10 місяць, а втрати росіян чи не перевищують довоєнну кількість мешканців міста (приблизно 70 тисяч). Але що важливіше, це використовуватимуть союзники Росії як зараз. Росії потрібен цей час, аби провести нову хвилю мобілізації; гуманітарний – за Бахмутом йдуть Константинівка, Краматорськ та Слов'янськ. Це тилові міста зі збереженою інфраструктурою та великою кількістю цивільних. Якщо ЗСУ відійде від Бахмута, то лінія фронту проходитиме по околицях цих міст. Тоді необхідно буде проводити евакуацію цивільного населення, а це не один десяток осіб. Крім того, після війни з нуля доведеться відбудовувати ще ці міста, як зараз Бахмут або Авдіївку.

Натомість з військової точки зору, якщо українські військові відійдуть на інші позиції – це не вплине глобально на ситуацію на фронті.

Євген Дикий про важливість утримання Бахмута: дивитись відео

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