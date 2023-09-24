Появление ГУР ребят очень вдохновляло, – командир взвода "Артан" о боях в Бахмуте и помощи ВСУ

В боях за Бахмут участвовали бойцы ГУР. Их появление очень вдохновляло военных Сил обороны.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал командир взвода спецподразделения "Артан" Андрей Мельник. Он отметил, что это подразделение перебрасывали на участки, где Вооруженным Силам не хватало средств и мощности.

Интересно Правильно расставить огневые точки и там – неприступная крепость: как ВСУ деоккупировали Змеиный

В Бахмуте было очень сложно

Мельник рассказал, что в определенной степени было даже так, что спецподразделение "Артан" выполняло функцию пехоты. В Бахмуте, например, была именно такая потребность.

Мы зачищали какие-то постройки от врага, совершали какой-то прорыв, заводили туда ребят из ВСУ. Случалось, что через пару часов им приходилось отходить под давлением оккупантов. Тогда еще "вагнера" были. Словом, всем было очень сложно, поэтому мы помогали. Честно скажу, появление ГУР ребят очень вдохновляло,

– вспоминает военный.

Да и вообще, по его словам, кто-то из солдат не был готов стрелять, убивать, кто-то не имел навыков. Так они помогали, чем могли, – перезаряжали стволы, что-то носили.

"Мы учили их. Все были привлечены. А так, было разное. Ближние бои на дистанции 5 – 10 метров, когда даже перекрикивались с россиянами… Наверное, именно эта задача, когда работали, как хорошо обученная пехота, была самой сложной из всех. Частный дом, ограниченный угол обзора, с любой стороны может появиться враг", – заметил командир взвода спецподразделения "Артан".

Он добавил, что такие моменты, когда трудно владеть собой, очень страшны.

"Однако были и плюсы: ты находишься в одном месте без необходимости куда-то постоянно бежать", – отметил Мельник.

Смотрите видео боев спецподразделения "Артан" в Бахмуте:

Стоит прочесть 35 конфет через надсмотрщика: как защитница "Азовстали" поздравляла мужа с днем рождения в плену

Самые опытные бойцы – вагнеровцы

Военный отметил, что наиболее опытные бойцы находились в ЧВК "Вагнера".

С ними действительно сложно было воевать, они опытные воины, никогда не отступавшие. Ну, у них такая и стратегия была – существовало два типа пригожинских убийц: зеки и обученные идейные наемники. Первые залетали вперед "мясом". Вторые же наблюдали за нашими позициями и выступали уже когда понимали, где мы,

– рассказал Мельник.

По его словам, второй тип вагнеровцев делал все очень грамотно, но украинские военные противостояли вполне успешно. Их потери были просто безумными.

"Да и вообще, где теперь "вагнера", и где мы? Однако никогда нельзя сказать, что они какие-то дураки. Это люди с безумным опытом, которые жили войной, постоянно участвовали в боевых действиях в Африке, Сирии, летали в Венесуэлу. У них не было такого командования, как у обычных ВС России, когда без разрешения генерала нельзя даже огонь открыть", – подытожил защитник.