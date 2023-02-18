"Катастрофы не будет": могут ли ВСУ отойти от Бахмута
По данным западных медиа, представители Пентагона советовали украинским чиновникам не зацикливаться на обороне Бахмута. Ведь это якобы может помешать весеннему контрнаступлению ВСУ.
Однако такие публикации могут являться лишь частью информационно-психологической операции (ИПСО). Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Петр Черник.
Смотрите также В ISW оценили, что могут планировать россияне к годовщине вторжения и добьются ли успехов
По его словам, война – это игра возможностей, и никто не отменяет ИПСО. При этом такие операции не всегда имеют отрицательное значение.
"Мы также их проводим и оказываем давление на противника, чтобы он до конца не понимал, где именно на самом деле будет готовиться наше украинское контрнаступление", – отметил Черник.
Третья успешная контрнаступательная операция Украины неизбежна
Военный эксперт подчеркнул, что война – это также искусство обмана.
Нет сомнений, что будет третья блестящая украинская наступательная операция. Для этого Украине нужно сосредоточить силы и средства на определенном направлении незаметно для врага,
– отметил Черник.
Именно дезинформация и отвлечение внимания россиян могут помочь ВСУ преуспеть на поле боя.
Петр Черник рассказал о роли Бахмута для ВСУ: смотрите видео
"Не бывает так, чтобы все битвы были победными"
Украинские защитники уже более полугода защищают Бахмут в Донецкой области. Город сейчас действительно превращается в серьезную крепость.
Я бы не торопился его списывать. Это стратегическая точка. Вместе с тем, если потребуется совершить тактический маневр и отход, не вижу в этом никакой катастрофы,
– подчеркнул Черник.
Военный эксперт напомнил, что летом 2022 года украинские защитники отошли от Северодонецка и Лисичанска в Луганской области. А через некоторое время ВСУ провели блестящую Харьковскую контрнаступательную операцию, а позже – и Херсонскую.
"В искусстве войны какая-то из битв может быть проиграна. Самое главное – победить в войне", – отметил Черник.
Он добавил, что не бывает так, чтобы все битвы были исключительно победными.
Оборона Бахмута: главное
- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что оккупанты пытаются взять Бахмут к годовщине полномасштабной войны. Сначала они обещали "подарить" его на день рождения Владимиру Путину 7 октября, но не удалось.
- Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" считает, что оккупанты ничего не достигнут, даже если захватят Бахмут. Ведь за городом россиян ждут мощные украинские линии обороны.
- Военный ВСУ Кирилл Сазонов рассказал, что украинские военные отважно защищают Бахмут и понимают, что защищают там всю Украину. У военных есть четкое осознание, что Владимир Путин не остановится на Донбассе.