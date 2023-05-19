Готовили мышеловку, а самим грозит осада: Россия идет на отчаянные шаги в Бахмуте

На Бахмутском направлении Вооруженные Силы Украины за сутки продвинулись на расстояние от 150 до 1700 метров. Россиянам сложно сопротивляться в Бахмуте, поэтому враг перебрасывает дополнительные подкрепления с тыла или других направлений.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко. Он добавил, что россияне могут оказаться в ловушке, которую готовили для украинских бойцов.

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Тактический успех ВСУ

Под Бахмутом Вооруженные Силы имеют тактический успех, развивающийся не первый день. Украинские бойцы "срезают" фланги и продвигаются вперед на некоторых участках.

Сейчас "архитектура" врага рассыпается, ведь российские солдаты не могут выполнить поставленные планы.

Цели врага на Бахмутском направлении:

зайти в Бахмут;

перекрыть логистику в Бахмут;

взять ВСУ в окружение.

Бахмут не по зубам российской армии. Оккупанты не могут противостоять наступательным действиям украинских защитников и защитниц, поэтому перебрасывают дополнительное подкрепление.

"Давление с нашей стороны серьезное. Борьба продолжается", – отметил Александр Мусиенко.

Какие перспективы у ВСУ для окружения врага в Бахмуте: смотрите видео

Враг готовил ловушку

Военное руководство России планировало сделать Бахмут "мышеловкой" для украинских бойцов. По замыслу врага, Украина должна была бросить все резервы на Бахмутском направление, однако ВСУ разоблачили коварные намерения россиян.

Оккупанты стремились выманить и вытащить все наши силы, втянуть нас в бойню, чтобы мы забыли о контрнаступлении,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

План российской армии провалился, и теперь она оказалась в проигрышной позиции. Враг вынужден перебрасывать дополнительные силы из своих резервов, с тыла оккупированных территорий или снимать с других направлений. Ведь с этими силами россияне не могут удерживать позиции.

Смогут ли ВСУ оцепить россиян в Бахмуте

Руководитель Центра военно-правовых исследований подчеркнул, что у ВСУ есть хорошие перспективы для окружения врага в Бахмуте.

Чтобы загнать россиян в ловушку, Вооруженные Силы должны продвигаться дальше на флангах и из них фактически зайти в тыл врага.

В Сталинградской битве оцепление немецкой группировки войск началось когда посыпались фланги, удерживаемые итальянцами и румынами. Так же может быть и здесь, но для этого нужно еще давить,

– сказал Мусиенко.

Сейчас враг серьезно занервничал, понимая безысходность своей ситуации. Однако, несмотря на существенные проблемы на Бахмутском направлении, россияне продолжают совершать безрезультатные наступательные действия.

Успехи ВСУ на Бахмутском направлении