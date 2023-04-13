Оккупанты переходят к глухой обороне на Запорожье, – военный эксперт
Россияне знают о подготовке украинского контрнаступления и как могут пытаются быть готовыми к нему, хотя это и не слишком удается. Накануне британская разведка сообщила, что на Запорожском направлении оккупанты построили три линии обороны протяженностью 120 километров.
Это принесет больше работы для Вооруженных Сил Украины, однако с другой стороны, это свидетельствует о важном стратегическом моменте, который сейчас происходит. Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Петр Черник.
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Украина не сможет проигнорировать наличие оборонительных сооружений на территории Запорожья. Силам обороны придется их проходить и применять большое количество артиллерии, убежден Черник.
Возможно, к нам придет серьезная авиация, у которой будут серьезные бомбы на своем борту. Наши западные партнеры имеют такое вооружение,
– добавил военный эксперт.
Феномен войны
Феномен этой войны состоит в том, что так называемая вторая армия мира переходит в глухую оборону от пятнадцатой армии мира, которой сейчас по рейтингу является Украина, подчеркнул Черник. В начале войны она занимала 23 место.
Это свидетельствует о том, что военное колесо истории вращается все-таки на нашу сторону. Но опять же, это все будет долго, у меня нет оптимизма, что война закончится завтра или послезавтра. Предпосылки для достижения кульминационной точки складываются. Однако когда это произойдет угадать практически невозможно,
– подчеркнул Черник.
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Иностранные спецназовцы в Украине
Отметим, The Guardian сообщали, что в феврале – марте 2023 года в Украине находились 50 бойцов сил специального назначения Великобритании. Сообщается, что кроме них были французы, латвийцы, американцы и нидерландские спецназовцы.
Военный эксперт считает, что они были заняты подготовкой украинского личного состава, инструктировали, кроме того изучали военный опыт Украины. Ведь сейчас Украина пишет величайшую военную главу в истории всех конфликтов 21 века.
Украинцы продемонстрировали невероятный тактический талант. Так, некоторые украинские тактические решения, например, применение установки CAESAR с морской базы – это уникальное явление, которое вообще не имеет аналогов истории артиллерии, отметил Черник.
Впечатляет также вертолетный десант, которому удалось пройти оккупированную территорию, чтобы добраться до "Азовстали".
Россияне возводят оборонные сооружения на временно оккупированных территориях
- В Луганской области вблизи Старобельска россияне начали строительство второй линии обороны. По словам экс-главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, россияне там роют окопы, блиндажи, капониры.
- Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье враг ставит оборонительные сооружения "зубы дракона" прямо посреди улиц. По сообщениям очевидцев, враг располагает их все ближе к гражданским застройкам.
- Со спутниковых снимков можно увидеть, что весь полуостров Крым имеет оборонные сооружения, которые до сих пор продолжают строиться. Оккупанты роют окопы на пляжах Евпатории, вблизи Перекопского вала, за Чонгаром и т.д.