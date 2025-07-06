Пока идет война в Украине: почему Азербайджан не боится идти на конфронтацию с Россией

В последние недели обострились отношения между Баку и Москвой из-за притеснений представителей азербайджанской диаспоры в России. Со стороны Азербайджана в адрес страны-агрессора звучат все более резкие заявления.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня позволяет себе идти на откровенный конфликт с Владимиром Путиным. Политолог Владимир Фесенко объяснил в разговоре с 24 Каналом, почему Алиев не боится жесткого ответа Кремля.

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Есть риски для многих стран

Политолог отметил, что Алиев стал в последние годы смелее, решительнее и жестче в отношениях с Россией также из-за того, что ему удалось победить в войне с Арменией за Нагорный Карабах. В этом Азербайджану также помогла Турция.

А то, что сейчас Россия застряла в войне против Украины, бесспорно уменьшает риски военного давления на Азербайджан. Алиев это учитывает, поэтому может себе позволить то, что позволяет,

– подчеркнул он.

Также другими могли быть отношения Казахстана и России, если бы не война в Украине. В Казахстане распространено мнение среди тех, кто стремится сохранить независимость своего государства, что если бы не эта война или если бы Россия победила Украину, тогда страна-агрессор жестко отнеслась бы к решению проблемы Северного Казахстана.

В своих заявлениях некоторые из российских чиновников упоминают об искусственном характере казахского государства. Тоже самое они говорили и раньше, и сейчас об Украине,

– напомнил он.

Поэтому война между Россией и Украиной имеет влияние на ситуацию на постсоветском пространстве. Кремль не может действовать агрессивно в отношении других постсоветских стран, например, не может решить проблему Молдовы. Поскольку Россия не имеет с ней общей границы, то, по словам политолога, вынуждена действовать гибридными методами.

Также есть риски для стран Балтии, которые давно уже оторвались от России, являются странами-членами НАТО и Европейского Союза, но все равно они осознают угрозу со стороны россиян. Ее чувствуют почти все постсоветские страны, имеющие общую границу с Россией.

После того, как Россия полномасштабно напала на Украину, угрозы со стороны Москвы осознаются всеми очень серьезно. Однако в то же время все понимают, пока россияне воюют в Украине, риски для других стран уменьшаются,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Однако войну в Украине нужно остановить военным, политическим, санкционным путем. И остановить так, по мнению политолога, чтобы потом у России не было соблазна напасть еще на кого-то и решить политические вопросы военным путем.

Отметим, что из-за конфликта с Азербайджаном, Россия, по данным ГУР, расширяет военное присутствие в Армении. Москва недавно ускорила комплектование своей военной базы в армянском городе Гюмри, чтобы усилить давление на страны Южного Кавказа.