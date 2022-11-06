Голодом и холодом: россияне устроили застенку для отказников

Оккупантов, которые отказываются воевать, просто бросают на подвалы. Такими методами действует военное командование России там, где не работают заградительные отряды.

Как рассказывает 24 канал со ссылкой на росСМИ, россияне не церемонятся с теми, кто отказывается воевать. Их отвозят в лагерь-подвал. Заметим, что предыдущий рассекретили. Он был в Перевальске на Луганщине, но его разогнали.

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Оккупанты угрожают отказникам смертью

Мы расстреляем вас и сбросим в одну яму, а родственникам сообщим, что вы без вести пропали,

– угрожают командиры.

Об этом рассказывают родные военнослужащих, которые сидят сейчас в подвале. Таким образом, руководство пытается заставить отказников вернуться на фронт. Речь идет о тех, кто написал рапорты об отказе в участии в так называемой "спецоперации".

Угрозы на бойцов не сильно повлияли. Так что их решили еще и морить голодом. Те, кому удалось выйти на связь, сообщили, что несколько дней ничего не ели.

Дурят и бросают в подвалы

Одна из родных военного поведала его историю. Он, как и другие написавшие рапорты ребята, позвонили близким 3 ноября, чтобы сообщить радостное известие. Якобы их везут домой. Но через пять часов был еще один звонок. И он был уже не столь радостный, ведь бойцов обманули, загнали в машину и дали им выбор: передок или подвал. Солдаты выбрали второе.

Мой муж и еще 80 человек сидят в подвале. Их раздели до гола, чтобы отобрать телефоны. Один человек чудом сохранил телефон. Их били. Кормят очень плохо. Заставляют, как мясо, идти на передовую, но ребята отказываются,

– сказала жена бойца.

Родные жалуются, что солдат перебрасывают из одного подвала в другой. Поэтому найти их и вернуть домой очень сложно. Ну что ж, добро пожаловать в Россию, в которой человеческая жизнь не имеет абсолютно никакой ценности.

У мобилизованных серьезные проблемы

Но начнем мы с тех, кому удалось избежать их. По крайней мере, пока что. Так, из России с начала полномасштабного вторжения уехали 15 миллионов граждан. То есть более 10% населения страны покинуло ее. Большинство из них скрываются в Турции, Грузии, Финляндии, временно оккупированной Россией части Грузии Абхазии, а также Казахстане.

Теперь к самым "мобикам". В ГУР МО перехватили накануне разговор одного из них. Он жаловался на отсутствие пищи и теплой одежды. Поэтому оккупант усомнился, сможет ли вообще пережить эту зиму.

Сами же мобилизованные делятся условно на две категории. Как отметил советник ОП Алексей Арестович, меньшая половина готовится к войне, а большая – неустанно пьянствует.

К слову, в РосСМИ накануне сообщили об очередных успехах ВСУ. Они рассказали, что под Макеевкой наши защитники могли разбить целый батальон с "мобиками". Ликвидировать удалось сотни бойцов страны-агрессора.

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