Як розповідає 24 канал з посиланням на росЗМІ, росіяни не церемоняться з тими, хто відмовляється воювати. Їх відвозять до табору-підвалу. Зауважимо, що попередній розсекретили. Він був у Перевальську на Луганщині, але його розігнали.

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Окупанти погрожують відмовникам смертю

Ми розстріляємо вас і скинемо в одну яму, а родичам повідомимо, що ви безвісти зникли,

– погрожують командири.

Про це розповідають рідні військовослужбовців, котрі сидять зараз у підвалі. Таким чином керівництво намагається змусити відмовників повернутися на фронт. Мовиться про тих, хто написав рапорти про відмову в участі у так званій "спецоперації".

Погрози на бійців не надто вплинули. Тож їх вирішили ще й морити голодом. Ті, кому вдалося вийти на зв'язок, повідомили, що кілька днів нічого не їли.

Дурять і кидають на підвали

Одна з рідних військового розповіла його історію. Він, як і інші хлопці, які написали рапорти, зателефонували близьким 3 листопада, щоб повідомити радісну звістку. Мовляв, їх везуть додому. Але через 5 годин був ще один дзвінок. І він уже не настільки радісний, адже бійців обдурили, загнали до машини та дали їм вибір: "передок або підвал". Солдати вибрали друге.

Мій чоловік і ще 80 людей сидять у підвалі. Їх розділи до гола, щоб відібрати телефони. Одна людина дивом зберегла телефон. Їх били. Годують дуже погано. Примушують, наче м'ясо, йти на передову, але хлопці відмовляються,

– сказала дружина бійця.

Рідні бідкаються, що солдатів перекидають з одного підвалу в інший. Тож знайти їх і повернути додому надзвичайно складно. Ну що ж, ласкаво просимо до Росії, в якій людське життя не має абсолютно ніякої цінності.

У мобілізованих серйозні проблеми

Але почнемо ми з тих, кому вдалося уникнути їх. Принаймні поки що. Так, з Росії від початку повномасштабного вторгнення виїхали 15 мільйонів громадян. Себто понад 10% населення країни покинуло її. А більшість із них переховуються в Туреччині, Грузії, Фінляндії, тимчасово окупованій Росією частині Грузії Абхазії, а також Казахстані.

Тепер до самих "мобіків". У ГУР МО перехопили напередодні розмову одного з них. Він бідкався на відсутність їжі та теплого одягу. Тож окупант засумнівався, чи зможе взагалі пережити цю зиму.

Самі ж мобілізовані діляться умовно на дві категорії. Як зауважив радник ОП Олексій Арестович, менша половина готується до війни, а більша – невпинно пиячить.

До слова, у росЗМІ напередодні повідомили про чергові успіхи ЗСУ. Вони розповіли, що під Макіївкою наші захисники могли розбити цілісінький батальйон з "мобіками". Ліквідувати вдалося сотні бійців країни-агресорки.

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