Утром 15 марта легион "Свобода России" обратился к Красному Кресту. Все из-за того, что российские власти не могут обеспечить надлежащей эвакуации для гражданского населения из Белгородской и Курской области.

Они хотят, чтобы Красный Крест организовал гуманитарный коридор для выезда местного населения. Предыдущие призывы российские власти проигнорировали призывы об обстрелах на территории Белгородской и Курской областей, что "ожидаемо привело к многочисленным жертвам среди гражданских во время проведения ограниченной военной операции" на территории России.

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Обращение российских добровольцев к Красному Кресту

Мы призываем Красный Крест немедленно связаться с представителями Легиона "Свобода России", Российского Добровольческого Корпуса, Сибирского батальона, а также путинскими представителями с целью срочного создания гуманитарной миссии, которая окажет необходимую помощь жителям Белгородской и Курской области,

– говорится в обращении российских добровольцев.

В своем сообщении они отметили, что все это вызвано неспособностью российских властей провести эвакуацию мирного населения, что приводит к значительным жертвам среди гражданских.

Легион "Свобода России" сообщил, что получил ответ от Красного Креста и ожидает дальнейших действий.



Ответ от Красного Креста / фото легион "Свобода России"

Рейд российских добровольцев: последние новости

Российские добровольцы сообщили, что им удалось уничтожить 2 склада БК оккупантов в Тьткино. Момент поражения они зафиксировали на видео.

Российские добровольцы опубликовали обращение, в котором поздравили Путина с первым днем выборов. На видео легионеры стреляют из пушки, со словами "Отправляем бюллетени на стол к Владимиру Владимировичу".

Бойцы легиона "Свобода России" и РДК неоднократно в течение нескольких дней обращались к жителям Курска и Белгорода, а также местной власти с призывом об эвакуации. Однако в течение этого времени российское руководство не предприняло никаких мер для эвакуации. Более того, стало известно, что оно умышленно блокирует эвакуацию местного населения.