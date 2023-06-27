Российская империя окончательно умерла: к чему привели "исторические" обращения Путина

В России 26 июня рупор Кремля Дмитрий Песков анонсировал "историческое" обращение Владимира Путина после неудачного мятежа Пригожина. Впрочем, бункерного руководителя хватило всего на несколько минут и прозвучавшее с экранов вообще не поразило потенциальную аудиторию. На следующий день диктатор снова пытался что-то заявить, но все эти попытки – прямая демонстрация краха России.

Такое четкое и достаточно меткое резюме 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он объяснил главную проблему Путина.

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Не "историческая" речь

В своем обращении Путин заявил о "сплоченности", которую якобы проявили россияне и меры, которые сразу приняли, чтобы нейтрализовать угрозу. Этот набор рандомных фраз ни о чем очень расстроил потенциальную аудиторию.

Я думаю, цель речи – подтвердить, что российская империя окончательно умерла. И умирает настолько смешно, что в антиутопиях не могли придумать,

– отметил политолог.

Тарас Загородний о провальных заявлениях Путина: смотреть видео

Более того – после одного провального выступления Путин решил еще раз "зайти в одну и ту же реку", но теперь помпезно. 27 июня кремлевский диктатор выступил перед силовиками, которые якобы "встали на пути смуты".

"Заявление не имеет смысла – о чем оно? Когда они сегодня начали вознаграждать тех, кто "защитил" их от этого – это просто мрак. Проблема Путина в том, что даже россияне большинство не верят в фантасмагорию и ярые ватники уже понимают, что перед ними не мачо, а чмо", – резюмировал Загородний.

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