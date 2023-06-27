Российская империя окончательно умерла: к чему привели "исторические" обращения Путина
В России 26 июня рупор Кремля Дмитрий Песков анонсировал "историческое" обращение Владимира Путина после неудачного мятежа Пригожина. Впрочем, бункерного руководителя хватило всего на несколько минут и прозвучавшее с экранов вообще не поразило потенциальную аудиторию. На следующий день диктатор снова пытался что-то заявить, но все эти попытки – прямая демонстрация краха России.
Такое четкое и достаточно меткое резюме 24 Каналу озвучил политолог Тарас Загородний. Он объяснил главную проблему Путина.
Смотрите также Срочное и абсурдное обращение Путина о вагнеровцах: какая судьба теперь ждет Беларусь
Не "историческая" речь
В своем обращении Путин заявил о "сплоченности", которую якобы проявили россияне и меры, которые сразу приняли, чтобы нейтрализовать угрозу. Этот набор рандомных фраз ни о чем очень расстроил потенциальную аудиторию.
Я думаю, цель речи – подтвердить, что российская империя окончательно умерла. И умирает настолько смешно, что в антиутопиях не могли придумать,
– отметил политолог.
Тарас Загородний о провальных заявлениях Путина: смотреть видео
Более того – после одного провального выступления Путин решил еще раз "зайти в одну и ту же реку", но теперь помпезно. 27 июня кремлевский диктатор выступил перед силовиками, которые якобы "встали на пути смуты".
"Заявление не имеет смысла – о чем оно? Когда они сегодня начали вознаграждать тех, кто "защитил" их от этого – это просто мрак. Проблема Путина в том, что даже россияне большинство не верят в фантасмагорию и ярые ватники уже понимают, что перед ними не мачо, а чмо", – резюмировал Загородний.
Последние заявления Путина: основные новости
- В своем "обращении" 26 июня Путин едва ли не впервые отошел от тезисов из методичек и на фоне предварительных заявлений о "нет потерь" все же признал, что на фронте "гибнут наши товарищи". Также он подтвердил, что во время мятежа Пригожина отправились на концерт Кобзона российские летчики. Реакция соцсетей не заставила себя ждать – россияне сами разнесли непонятный набор фраз российского диктатора.
- После Путин собрал возле себя Шойгу и других силовиков. Из обнародованных кадров он якобы поблагодарил их за "выполненную работу" за несколько последних дней.
- Уже 27 июня Путин снова вылез с новой речью. Ее диктатор объявлял уже с площади в Кремле перед толпой силовиков и военных. По словам бункерного руководителя, они якобы "остановили гражданскую войну" и обеспечили безопасность приграничных территорий. Отметим, что наемникам Пригожина удалось захватить военные объекты в Воронеже и Ростове.