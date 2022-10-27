Путин готовит новое обращение: что он задумал и чего ждать от диктатора
Путин 27 октября должен выступить с новым обращением. Есть несколько вариантов того, что он будет рассказывать своему населению.
Такое мнение 24 каналу высказал политолог Валерий Дымов. Ранее сообщалось о том, что Белый дом предостерег Путина относительно ядерного оружия.
Интересно Путин – спецслужбист, он 20 лет агентурно проникал в Украину, – глава СБУ
О чем будет говорить диктатор
Дымов рассказал, что ничего нового в обращении Путина ждать не следует. Он снова может говорить о том, что "мы еще ничего не начинали", о "Громе" – удачных пусках межконтинентальных баллистических ракет и т.д. Его обращение снова будет рассчитано на россиян, ненавидящих украинцев вместе с ним.
Никто не говорит, давайте прекратим войну. Напротив, спрашивают о том, почему нет ударов по центрам принятия решений,
– отметил политолог.
Он добавил, что в России вместе с тем растет тренд на поддержку Пригожина и Кадырова. Они критикуют министерство обороны страны не за то, что началась война, а за то, что украинцев уничтожено недостаточно. Путин будет отвечать на этот запрос.
"Он будет идти на еще большее усиление агрессии. У него нет никаких тузов или джокеров в кармане, кроме тактического ядерного оружия. Он пытается использовать разрушительный потенциал ядерного оружия, не приводя его в действие", – отметил Дымов.
Дымов о том, что задумал Путин и чего ждать от диктатора: смотрите видео
Можно ли ожидать ядерных действий от Путина
По его словам, угроза гораздо эффективнее, чем реализация. Была угроза проведения референдумов. Их в итоге провели, Россия признала оккупированные территории своими, после чего заявила, что будет защищать их всеми методами, в том числе ядерным оружием.
Путин сказал, что это не блеф. Однако ВСУ освободили определенные территории, которые Россия только что провозгласила своими. Теперь граждане России чешут затылки и думают, что, возможно, это блеф,
– подчеркнул политолог.
По его мнению, этого "джокера" Путин будет держать в рукаве. Достав его, он не получит никакого плюса, а будет иметь только последствия. После этого катастрофические процессы для России будут продолжаться более динамично.
Путин и война в Украине: последние новости
- Российский диктатор Владимир Путин переоценил свои возможности перед полномасштабным вторжением в Украину. Война в Украине продемонстрировала, что у России нет достаточных ресурсов.
- Накануне, 26 октября, в Киев с официальным визитом прибыл президент Гвинеи-Бисау, привезший "месседж" от Владимира Путина. В Кремле поспешили заявить, что Путин ничего такого не передавал.
- До полномасштабного вторжения в Украину Владимир Путин установил практически полный контроль над Беларусью. При этом ему до сих пор не удалось уговорить Александра Лукашенко отправить свои войска в Украину.