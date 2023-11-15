Могут ли мобилизовать полицейского в 2023: объяснение юриста
15 ноября 2023, 09:19Читати новину українською
Источник:"Факты"
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Мобилизовать могут военнообязанных в возрасте от 18 до 60 лет, однако не всех.
Во время всеобщей мобилизации в Украине принимают законы, которые вносят определенные изменения в этот процесс. Юрист Евгений Довбак рассказал, что некоторые категории не подлежат призыву.
Смотрите также Мобилизация в Украине: кого могут привлечь в службу, и какие факторы являются ключевыми для отбора
Кто не подлежит мобилизации
По утверждению юриста, мобилизовать не могут:
- лиц, забронированных учреждениями, органами государственной власти (что подтверждается соответствующими справками);
- лиц с инвалидностью или не пригодные к военной службе (должны подтверждаться справкой и заключением ВВК);
- родителей, мужчины и женщины, которые содержат 3 и более детей младше 18 лет;
- мужчину или женщину, самостоятельно воспитывающую одного ребенка.
Могут ли мобилизовать полицейского
По словам юриста, полицейские относятся к категории, которой предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время общей мобилизации. Потому полицейские воюют на фронте в добровольном порядке.
Могут ли ограниченно пригодного отправить в боевую бригаду
- Ограниченно пригодные лица могут нести службу в частях или подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях. В то же время, четкого запрета отправлять на службу на передовую ограниченно годных нет.
- Ограниченно пригодных могут переводить в бригады, находящиеся на фронте, однако есть нюансы.
- Есть определенные требования, а если они не выполнены, то военнообязанный может написать рапорт на имя командующего. Если на рапорт командование не реагирует, вступает в действие положение Раздела V Дисциплинарного устава ВСУ. В этом случае лицо может жаловаться на действия командования.