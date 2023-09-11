Путин объявит всеобщую мобилизацию: в легионе "Свобода России" допустили, когда именно

В России давно говорят о том, что общей мобилизации не избежать. Кремль может воспользоваться временным промежутком между "единственным днем голосования" и президентскими выборами 2024 года.

Впрочем, объявление общей мобилизации больше связано не с политическими причинами, но ситуацией в поле боя. Об этом 24 Каналу рассказал Алексей Барановский – советник по коммуникациям легиона "Свобода России", отметив, что это будет неизбежно.

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Что станет толчком для объявления мобилизации

В Генштабе ВСУ сообщили, что в России планируют мобилизовать от 400 до 700 тысяч человек, 40 тысяч отдельно хотят призвать из Чеченской республики для так называемых "заградотрядов".

Основная нагрузка ляжет на национальные республики и "новых россиян" – бывших мигрантов из Азии. Будут повторять тот же трюк, что у ОРДЛО, то есть будут забирать украинцев в российскую армию,

– отметил Алексей Барановский.

Фактически кремлевские власти будут использовать те же ресурсы, что и раньше. Ничего нового придумать они не смогут, потому что вводить мобилизацию в больших городах боятся.

"Любые протесты они действительно могут подавить, но зачем проводить такую общую мобилизацию, если ее можно не проводить. Если они начнут терять оккупированные территории, Крым, а они начнут, тогда Путину действительно ничего не останется", – подчеркнул Барановский.

Пока до критической точки россияне в войне еще не дошли, но это не значит, что до нее не дойдут. И тогда общая мобилизация станет единственной опцией для кремлевского диктатора

Добавим, что для мобилизованных, очевидно, не будет роскоши в виде новой техники или мощной экипировки. Для них разве что расконсервируют советские запасы вооружения и воевать придется с ними.

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