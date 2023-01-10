Общая мобилизация в Украине: кто может проводить военный учет
10 января 2023, 10:09Читати новину українською
В стране продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. С началом 2023 правила ведения военного учета несколько изменились.
Кто теперь может его проводить – рассказывает 24 Канал. Отметим, что под призыв в Украине подпадают военнообязанные мужчины возрастом 18 – 60 лет.
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Кто должен вести военный учет в 2023 году
В новом 2023 году правительство утвердило новые правила военного учета в Украине. Также выделили перечень учреждений, которые должны вести военный учет.
Среди них:
- Центральные и местные органы власти или другие госорганы;
- местное самоуправление;
- военное управление;
- воинские части ВСУ или другие законные военные формирования;
- Правоохранители и спецназовцы;
- территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы);
- предприятия, учреждения и организации;
- образовательные учреждения или учреждения здравоохранения.
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Забронированному мужчине вручили повестку: что делать
- В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. Однако некоторые мужчины могут забронировать от мобилизации их работодатели.
- Бронь действует несколько месяцев, однако есть случаи, когда повестку вручали даже забронированным. Юрист Дмитрий Дончак заверил, что паниковать не стоит – это вполне законно.
- Если военнообязан забронированный мужчина получил повестку, то ему нужно прийти с ней в территориальный центр комплектования и социальной поддержки и обязательно иметь при себе документы, подтверждающие бронирование. Следовательно, работники военкомата могут отправить военнообязанного на медкомиссию для проверки состояния годности к службе, а затем отпустить домой.