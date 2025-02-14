Во Львовской области вводят остановку транспорта во время минуты молчания, — ОВА

Каждое утро в 9:00 в Украине объявляют общенациональную минуту молчания. Отныне на территории Львовской области движение транспорта будет останавливаться.

Соответствующее решение 14 февраля принял Совет обороны области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Львовской областной военной администрации Максима Козицкого.

Смотрите также "Женщина ждала его 3 года": в Кременчуге попрощались с Евгением Тимченко, который погиб в плену

Что известно об инициативе

Во Львовской области остановку транспорта во время минуты молчания популяризировала общественная инициатива "Вшануй". Ее идейной вдохновительницей была павшая госпитальерка и журналистка Ирина Цыбух.

Отныне каждое утро в 9:00 полиция будет напоминать водителям о необходимости остановки на минуту всех транспортных средств, кроме автомобилей экстренных служб.

К слову, общенациональную минуту молчания в знак памяти погибших в войне ввел Владимир Зеленский еще в марте 2022 года.

Какие даты будут отмечать вскоре

Во Львовской ОВА напоминают о важных датах – чествования памяти Героев Небесной Сотни 20 февраля и третью годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля.

Призываю жителей Львовской области 20 и 24 февраля в 09:00 вспомнить тех, кто погиб в войне против циничной России,

– написал Козицкий.

Напомним, накануне в КГГА сообщили, что в общественном транспорте столицы ежедневно будут объявлять общенациональную минуту молчания. Однако движение транспорта не будет останавливаться.