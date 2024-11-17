Бурштын без отопления, в Бовшеве повреждены дома: последствия атаки России на Прикарпатье

В ночь на 17 ноября враг нанес комбинированный удар по Украине. В частности, в селе Бовшев, что на Ивано-Франковщине, из-за ракетной атаки ударной волной выбило окна в восьми домах.

Кроме этого, жители Бурштына и села Демьянов в результате обстрелов остались без теплоснабжения и горячей воды. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Повреждения в селе Бовшев после атаки России

Так, местная жительница Леся Мартынив рассказала журналистам, что услышала звуки взрывов ориентировочно в 7:20. Затем в ее доме ударной волной выбило стекла в четырех окнах, треснула стена у входной двери. Трещины появились также на потолке внутри дома.

Я спала, когда дочь позвонила из Бурштына. Я встала и пошла в ванную, слышу "бабах". Только год назад, когда внучка замуж выходила, ремонт сделали. Такой погром был, счастье, что дочь приехала, позаметала, я не годна, мне руки трясутся,

– рассказала женщина.

Внук Леси Мартынив вставляет окна / фото Суспільне

На соседней улице в доме Марии Андрухив ударной волной выбило четыре стекла, в одном окне – вылетела и деревянная рама. После обстрела соседи женщины "застеклили" выбитые в ее доме окна клеенкой.

После атаки окна заклеили клеенкой / фото Суспільне

Другой местный, Михаил Сирко говорит, что в его доме уже не впервые выбивает стекла ударной волной. Мужчина вспоминает, что во время атаки слышал несколько взрывов. На второй оконное стекло вылетело вместе с рамами.

Староста Бовшевского старостинского округа Ольга Рижко отмечает, что всего из-за атаки России в селе повреждено 8 домов. В то же время в городском совете создали комиссию, которая работает на месте происшествия и обследует помещения людей.

Что происходит в Бурштыне

Городской голова Бурштына Василий Андриешин рассказал, что несмотря на отсутствие теплоснабжения и горячей воды занятия в школах и садиках города будут проводиться. Решение приняли, несмотря на то, что температура еще достаточно умеренная.

Если позволит температурный режим, то обучение не будем останавливать. Если нет, то перейдем на удаленную форму обучения,

– говорит Василий Андриешин.

По его словам, детсады обеспечат обогревателями. Это позволит работать хотя бы дежурным группам. Также позаботятся и о пациентах городской больницы, где сейчас не так много больных.

"Всего 35 из 130. Всю больницу мы, конечно, не обогреем "дуйками" и вообще обогревателями. Поэтому будем где-то группировать людей. Тяжелобольных, возможно, придется перевести в отделение в Рогатине и в Галиче, – говорит городской голова.

Работа пункта несокрушимости в городе / фото Бурштынского городского совета