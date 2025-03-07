С начала 2025 года россияне осуществили самое массовое применение "Калибров", – Плетенчук

В ночь на 7 марта российские войска осуществили массированную атаку по Украине. Для обстрела инфраструктуры оккупанты запустили из акватории Черного моря крылатые ракеты "Калибр".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий спикера Военно-Морских Сил ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

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Россияне запустили ракеты из Черного моря

Дмитрий Плетенчук объяснил, что этой ночью россияне применили свою привычную тактику: выйти из бухты, нанести удар и вернуться. По его словам, на утро в Черном море оставалось три вражеских ракетоносителя, из которых два были снаряженными.

Спикер ВМС добавил, что речь идет о третьем применении носителей крылатых ракет с начала года.

Один раз было в январе, один раз в феврале, и вот сейчас – мартовское уже применение. Сказать, что они их активно используют – точно нет. Но, тем не менее, с начала года это стало, пожалуй, самое массовое применение, то есть почти два десятка ракет они выпустили из акватории Черного моря,

– подытожил Плетенчук.

В то же время, по его словам, в этом году общая активность вражеских сил в Черном море меньше, чем в прошлом.

К слову, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что главной целью массированной атаки противника стали объекты энергетики и газовой инфраструктуры. Известно, что в результате обстрела были повреждены производственные мощности, обеспечивающие добычу газа.