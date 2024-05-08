У россиян двойная задача, – полковник запаса о цели массированной атаки

Россия ночью 8 мая массированно ударила по Украине. Однако россияне не остановятся на этом. Скорее всего, в ближайшее время враг может устроить еще несколько атак с теми же задачами.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что оккупанты хотят "нащупать" энергообъекты. А также – пытаются остановить поставки на фронт. К слову, российские ракеты в украинском небе появились около 4-х утра.

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"Они будут выполнять двойную задачу. Первое – продолжают геноцид украинского народа. Второе – попытки остановить поток боеприпасов на линию боевого соприкосновения", – подчеркнул Свитан.

Серьезная атака

Атака врага 8 мая была разноплановая. Россияне использовали почти всю номенклатуру ракет, которая у них есть.

Россия применила аэробаллистическую ракету "Кинжал", баллистические ракеты "Искандер-М" и крылатую ракету "Искандер-К". Также страна-агрессор выпустила по Украине ракеты Х-59, крылатые ракеты "Калибр" и Х-101/Х-555. Более того, ракета Х-101 была с увеличенной боевой частью. Также оккупанты применили дроны-камикадзе.

"Достаточно серьезная такая атака с разной номенклатурой ракет по разным направлениям, но мы неплохо отработали", – сказал полковник ВСУ в запасе.

Так украинские защитники сбили 59 воздушных целей из 76.

Обстрел ночью 8 мая