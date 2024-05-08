Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що окупанти хочуть "намацати" енергооб'єкти. А також – намагаються зупинити постачання на фронт. До слова, російські ракети в українському небі з'явилися близько 4-ї ранку.
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"Вони будуть виконувати подвійне завдання. Перше – продовжують геноцид українського народу. Друге – намагання зупинити потік боєприпасів на лінію бойового зіткнення", – наголосив Світан.
Серйозна атака
Атака ворога 8 травня була різнопланова. Росіяни використали майже усю номенклатуру ракет, яка у них є.
Росія застосувала аеробалістичну ракету "Кинджал", балістичні ракети "Іскандер-М" та крилату ракету "Іскандер-К". Також країна-агресорка випустила по Україні ракети Х-59, крилаті ракети "Калібр" та Х-101/Х-555. Ба більше, ракета Х-101 була зі збільшеною бойовою частиною. Також окупанти застосували дрони-камікадзе.
"Досить серйозна така атака з різною номенклатурою ракет за різними напрямками, але ми непогано відпрацювали", – сказав полковник ЗСУ в запасі.
Так українські захисники збили 59 повітряних цілей із 76.
Обстріл вночі 8 травня
- Росія вдарила по українській енергоінфраструктурі. Загарбники били по об'єктах генерації та передачі електроенергії у Кіровоградській, Львівській, Запорізькій та Вінницькій областях. Стріляли й по Івано-Франківській, Полтавській області.
- Ворог влучив у три теплоелектростанції ДТЕК. Також він вдарив по об'єкту Укренерго. Там пошкоджено обладнання.
- Росіяни атакували залізницю у Херсоні. А ще – об'єкт цивільної інфраструктури на Київщині. Там двоє поранених.