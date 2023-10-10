С самого утра враг накрывает плотным огнем Авдеевку в Донецкой области

10 октября 2023, 11:46
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Оккупанты на рассвете 10 октября начали атаковать Авдеевку Донецкой области. Враги бьют по городу из артиллерии и авиации.

Российские оккупанты традиционно обстреливают жилую застройку. Пропагандистские телеграм-каналы также распространяют видео со взрывами в Авдеевке, однако никак не комментируют ситуацию, пишет 24 Канал.

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Россияне атакуют Авдеевку

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко написал утром 10 октября, что захватчики с 5 утра непрерывно обстреливают жилищную застройку как артиллерией, так и авиацией.

Уб***ки. Все превращают в Мариуполь и Бахмут,
– заметил Андрющенко.

Он добавил, что враги должны исчезнуть, несмотря на возраст и пол.

Россияне атакуют Авдеевку: смотрите видео

Россияне цинично атакуют Авдеевку / Фото с телеграма Петра Андрющенко и пропагандистов

Где расположена Авдеевка на Донетчине: смотрите на карте

 

Какая ситуация на Авдеевском направлении

  • В начале октября боец "Легиона Свободы" Максим Морозов рассказывал, что на Авдеевском направлении российские захватчики используют почти все виды оружия.
  • В частности, оккупанты атакуют из ствольной артиллерии, минометов, танков и так далее. Особенно активно россияне применяют авиацию.
  • Максим Морозов объяснил, что ситуация напряженная. Враг также применяет FPV-дроны и другие беспилотники.
  • Под атакой находится и сам город. Кроме того, враги прибегают к обстрелу коксохимического завода в Авдеевке. Из-за атаки там в конце сентября 2023 года вспыхнул пожар.
Автор: Діана Квасневська