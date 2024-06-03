Бей своих, чтобы чужие боялись: россияне сбросили 3 ФАБ за 3 суток на Белгородскую область

Оккупанты регулярно обстреливают свои же территории авиабомбами. За несколько последних дней Белгородская область трижды была под "френдли фаером".

Также Белгородщина принимала HIMARS. Силы обороны ударили по зенитно-ракетному комплексу С-300/400. Во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, поэтому есть раненые.

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Последние случаи "аварийного схода боеприпасов"

Еще три ФАБ уронили российские самолеты на Белгородскую область за последние трое суток. Таким образом, по меньшей мере 81 раз российские Воздушно-космические силы случайно бомбили Белгородскую область и оккупированные территории за последние сто дней,

– приводят данные российские журналисты.

То есть россияне обстреливали свою территорию и оккупированные едва ли не ежедневно. Вот такие "потери" боеприпасов.

В сообщении говорится, что 31 мая в Шебекинском городском округе в поле нашли ФАБ-250. 1 июня ФАБ-500 нашли рядом с жилым домом на улице Совхозная в Шебекино. И в тот же день в поле – опять же в Шебекинском городском округе – нашли еще одну ФАБ-250. Во всех трех случаях никто не пострадал.

Расстояние от Шебекино до Украины: показываем на карте

Судя по расстоянию, можно предположить, что все три авиабомбы предназначались Харьковщине. Но не долетели.

Россияне обстреливают свою территорию: что известно

Оккупанты предпочитают замалчивать эти случаи – конечно, им невыгодно говорить об этом. Пропаганда называет вражескую армию второй армией мира, а вербовщики повысили этот статус до первой. Поэтому как-то неуместно признаться, что российские самолеты не удержали очередную бомбу и "она упала".

Если случаи, где никто не пострадал, можно замолчать, то события 2 января стали известны всем. Тогда во время массированной атаки оккупанты разрушили улицы деревни в Воронежской области. Образовались огромные воронки, были ранены люди и уничтожены здания.

В Воздушных силах ВСУ предположили: причин таинственного недержания несколько. Во-первых, человеческий фактор: или пилот допустил ошибку, или обслуживающий персонал плохо присоединил бомбу. Ни то, ни другое не красит захватчиков, поэтому неудивительно, что они обычно говорят об "аварийном схождении боеприпаса". Во-вторых, изношенные самолеты нечем ремонтировать, потому что сказываются санкции.